北韓今晨發射間諜衛星「半空墜毀」　日韓一度發警報籲民眾避難

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北韓發射拋射體後不久，日本政府預測，北韓可能將沖繩設為目標區發射飛彈，因此以沖繩縣為對象透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布消息，呼籲民眾到建築物內或地下避難。直至上午7時4分左右，日本政府研判飛行器沒有落在日本或通過日本上空的可能性，才解除警報。
南韓方面也同時發布防空預警通報，空襲警報響徹首爾市中心，當局發布緊急簡訊警告：「公民們，請準備疏散，讓長幼先撤離。」不過行政安全部在數分鐘後改口澄清，首爾地區不在警報範圍內，首爾市政府當天上午6時43分許發布的危急災害通知訊息屬於「誤報」。
後續有多個消息來源指出，北韓發射的飛行器從雷達上消失，疑似在空中爆炸或直接墜毀，日本及南韓相繼取消警報。
北韓宇宙開發局後續出面坦承由於技術原因導致飛行器發射失敗。宇宙開發局指出，雖然運載火箭「千里馬-1」在正常飛行過程中完成第一段分離，但第二段分離發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。宇宙開發局還表示，將在具體調查並闡明嚴重缺陷後尋求修復對策，並將在經過分項試驗後早日進行第二次發射。
由於長程火箭和太空發射器採用同樣的技術，有分析家認為，研發將衛星送入軌道的能力，可為北韓提供掩護，行測試洲際彈道飛彈之實。
北韓日前通報將在5月31日到6月11日間發射偵察衛星，這也是平壤當局繼2016年2月發射光明星號以來時隔7年再度發射火箭。日本政府認為，北韓雖以「衛星」為名，實質是要發射彈道飛彈，研判可能通過日本領域。日本防衛大臣濱田靖一29日對日本自衛隊發布摧毀彈道飛彈令，自衛隊在東海、日本的西南群島布署攔截飛彈部隊。