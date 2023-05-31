蒲亭危險了？前退役軍官：他面臨傭兵集團、邊境叛亂威脅

北韓今晨發射間諜衛星「半空墜毀」　日韓一度發警報籲民眾避難

▲北韓31日發射據稱是間諜衛星的物體。圖為南韓首爾民眾31日觀看相關新聞。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓31日發射據稱是間諜衛星的物體。圖為南韓首爾民眾31日觀看相關新聞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

北韓今（31）日清晨發射向南方發射飛行器，南韓與日本一度發布避難警報，後續因收到該飛行器在空中時從雷達消失的消息，日韓紛紛取消警報；另外南韓當局則指出，首爾並不在警報範圍內，今早民眾收到的通知為「誤報」。北韓當局已證實發射的軍事偵察衛星，運載火箭在第二段分離時故障墜落南韓西面海域，近期將再度試射。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日本以及南韓媒體報導，南韓軍方於今日清晨6時29分（台灣時間5時29分）許，偵測到北韓從西北部東倉里附近向南發射一枚平壤當局形容為「軍事偵察衛星」的飛行器。飛行器往南部飛越朝鮮半島西側白翎島以西海域。

北韓發射拋射體後不久，日本政府預測，北韓可能將沖繩設為目標區發射飛彈，因此以沖繩縣為對象透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布消息，呼籲民眾到建築物內或地下避難。直至上午7時4分左右，日本政府研判飛行器沒有落在日本或通過日本上空的可能性，才解除警報。

南韓方面也同時發布防空預警通報，空襲警報響徹首爾市中心，當局發布緊急簡訊警告：「公民們，請準備疏散，讓長幼先撤離。」不過行政安全部在數分鐘後改口澄清，首爾地區不在警報範圍內，首爾市政府當天上午6時43分許發布的危急災害通知訊息屬於「誤報」。

後續有多個消息來源指出，北韓發射的飛行器從雷達上消失，疑似在空中爆炸或直接墜毀，日本及南韓相繼取消警報。

北韓宇宙開發局後續出面坦承由於技術原因導致飛行器發射失敗。宇宙開發局指出，雖然運載火箭「千里馬-1」在正常飛行過程中完成第一段分離，但第二段分離發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。宇宙開發局還表示，將在具體調查並闡明嚴重缺陷後尋求修復對策，並將在經過分項試驗後早日進行第二次發射。

由於長程火箭和太空發射器採用同樣的技術，有分析家認為，研發將衛星送入軌道的能力，可為北韓提供掩護，行測試洲際彈道飛彈之實。

北韓日前通報將在5月31日到6月11日間發射偵察衛星，這也是平壤當局繼2016年2月發射光明星號以來時隔7年再度發射火箭。日本政府認為，北韓雖以「衛星」為名，實質是要發射彈道飛彈，研判可能通過日本領域。日本防衛大臣濱田靖一29日對日本自衛隊發布摧毀彈道飛彈令，自衛隊在東海、日本的西南群島布署攔截飛彈部隊。


北韓軍方證實6月發射偵察衛星！監視美國及敵對勢力活動

北韓預告將發射人造衞星！不排除藉機測試導彈　日本抗議

北韓打算射衛星　日本：若飛彈侵犯領土一概摧毀

日韓「穿梭外交」進入和解新時代　分析：共同制衡北韓、中國威脅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀