NBA季後賽／總冠軍賽對熱火不輕鬆　金塊主帥：別再想他們是老八

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「我告訴我們球隊，別在想他們是老八了。熱火以4:1擊敗了公鹿，後者是本賽季NBA最多勝的球隊；然後又4:3擊敗了波士頓塞爾提克，而且曾經3:0領先，這是本賽季勝場的2多的球隊。」Malone強調在總冠軍賽中，對手是幾號種子根本不重要，他不認為這一輪系列賽會很輕鬆。
「這將是我們一生中最大的挑戰。」Malone嚴肅地表示，「這是NBA總冠軍賽。我們試圖贏得球隊史第一座NBA總冠軍，這將是我們做過的最困難的事，而且也應該如此。」
隨後，Malone點出這一輪系列賽的關鍵，他表示從數據上來看，熱火是今年季後賽最擅長從失誤中得分的球隊，因此己方要做得就是盡量減少失誤，不要給對手機會。
之後，他也表示熱火擁有一群很棒的射手群，Caleb Martin、Gabe Vincent、Duncan Robinson、Max Strus都十分優秀，Tyler Herro也可能在系列賽中回歸，他們團隊三分命中率高達39%，因此如何降低熱火的外線投籃效率，絕對會是勝負關鍵。
最後他也點出金塊強大的原因在於一整個團隊，而不是先發5人，因此其他人也需要做好準備，「一名在此之前沒有很多上場時間的人，也可能幫助我們贏得一場比賽、贏得一節比賽、贏得一次球權，在NBA總冠軍賽，每次的球權都很重要。」
「我們隊裡不只有8名輪換球員，我們在在更衣室裡有17個人，我愛、也關心他們，他們是我們走到這個賽季的一部分。」Malone這樣總結道。
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