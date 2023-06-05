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未來少女／經紀公司捉對廝殺！新賽制爭搶百萬宣傳資源

▲選秀節目《未來少女》即將開錄，年紀最小僅13歲。（圖／記者葉政勳攝）
▲選秀節目《未來少女》即將開錄，年紀最小僅13歲。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/台北報導

選秀不能單一化，讓暴風雨來得更猛烈吧！不同於韓國選秀以個人人氣對決取向，去年的《原子少年》以八大星球分類成員的特色，特殊賽制讓人感到新鮮，今年推出的女團選秀節目《未來少女》，又有新賽制出爐，採用6間經紀公司比賽對決的方式，集結現場觀眾與網路的人氣投票計算，每集都有冠軍出爐，不再單純以發行新歌為誘因，而是有商務合作、百萬級宣傳資源等多種獎勵，最大獎甚至有一輛轎車，還有神祕的隱藏團中途殺進賽場，讓觀眾耳目一新。

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▲《未來少女》即將開錄，希望再掀選秀節目風潮。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》即將開錄，希望再掀選秀節目風潮。（圖／踢帕娛樂提供）
在疫情緩解後，《未來少女》吸引來自日本、韓國、台灣等多個國家的練習生報名，這次比賽從1,300多份履歷，經過層層篩選、進行三輪的面試，依照成員的優勢、特色，分別加入華研、天空娛樂、ACEM、MUGEM、星光瑞瑞、AOA等6家經紀公司，每團共9個人，以不同顏色的水晶代表各團不同的風格，如熱情、酷炫、AI風、清涼風等特色，加上隱藏的神祕團來踢館廝殺，經過3個月的比拚，讓觀眾跟著少女們一起成長進化。

成員們更是百花齊放，年齡層跨越幅度大，自13歲到28歲都有，包括曾在韓團以女團Cherry Bullet出道過的成員粼粼（黃姿婷）、在台灣以HUR出道的利善臻、席子淇、巴倫月、裴頡、連穎、還有參加過中國選秀節目《青春有你2》的王心茗、鄭玉歆、星二代成員李紫嫣，以及《菱格世代DD52》的閃閃（陳語杉），她們各自擅長舞蹈、唱歌、Rap等不同類型，相信粉絲都能找到喜歡的女孩風格。

▲徐若瑄將攜手黃子佼打造《未來少女》。（圖／索尼提供）
▲徐若瑄以未來主理人身分擔任《未來少女》的導師，但不參與評分。（圖／索尼提供）
以往選秀節目導師的喜好、評分，可能會影響淘汰結果，詹仁雄說，一般來說，導師通常會希望留下實力好的人，這次《未來少女》則是全民造星，完全由人氣投票決定，主要導師不參與評分制度，每次比賽都由經紀公司挑選歌曲、成員上場，包括改編歌曲賽、導師合作賽、團隊結盟、同一首歌比拚等多種賽制，每次賽制的結果將影響下一輪比賽的優劣勢，環環相扣，不能有絲毫鬆懈，且完全100%由現場觀眾和網路人氣票選，畢竟未來出道後，觀眾緣決定一切，「讓她們提早了解社會的殘酷也不錯」。

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