未來少女／經紀公司捉對廝殺！新賽制爭搶百萬宣傳資源
選秀不能單一化，讓暴風雨來得更猛烈吧！不同於韓國選秀以個人人氣對決取向，去年的《原子少年》以八大星球分類成員的特色，特殊賽制讓人感到新鮮，今年推出的女團選秀節目《未來少女》，又有新賽制出爐，採用6間經紀公司比賽對決的方式，集結現場觀眾與網路的人氣投票計算，每集都有冠軍出爐，不再單純以發行新歌為誘因，而是有商務合作、百萬級宣傳資源等多種獎勵，最大獎甚至有一輛轎車，還有神祕的隱藏團中途殺進賽場，讓觀眾耳目一新。
記者江芷稜/台北報導
在疫情緩解後，《未來少女》吸引來自日本、韓國、台灣等多個國家的練習生報名，這次比賽從1,300多份履歷，經過層層篩選、進行三輪的面試，依照成員的優勢、特色，分別加入華研、天空娛樂、ACEM、MUGEM、星光瑞瑞、AOA等6家經紀公司，每團共9個人，以不同顏色的水晶代表各團不同的風格，如熱情、酷炫、AI風、清涼風等特色，加上隱藏的神祕團來踢館廝殺，經過3個月的比拚，讓觀眾跟著少女們一起成長進化。
成員們更是百花齊放，年齡層跨越幅度大，自13歲到28歲都有，包括曾在韓團以女團Cherry Bullet出道過的成員粼粼（黃姿婷）、在台灣以HUR出道的利善臻、席子淇、巴倫月、裴頡、連穎、還有參加過中國選秀節目《青春有你2》的王心茗、鄭玉歆、星二代成員李紫嫣，以及《菱格世代DD52》的閃閃（陳語杉），她們各自擅長舞蹈、唱歌、Rap等不同類型，相信粉絲都能找到喜歡的女孩風格。
以往選秀節目導師的喜好、評分，可能會影響淘汰結果，詹仁雄說，一般來說，導師通常會希望留下實力好的人，這次《未來少女》則是全民造星，完全由人氣投票決定，主要導師不參與評分制度，每次比賽都由經紀公司挑選歌曲、成員上場，包括改編歌曲賽、導師合作賽、團隊結盟、同一首歌比拚等多種賽制，每次賽制的結果將影響下一輪比賽的優劣勢，環環相扣，不能有絲毫鬆懈，且完全100%由現場觀眾和網路人氣票選，畢竟未來出道後，觀眾緣決定一切，「讓她們提早了解社會的殘酷也不錯」。
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