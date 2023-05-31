NBA季後賽／防守Butler和KD、詹皇不同　Gordon：他什麼都能做

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作為金塊外線最好的防守者，Gordon可能將在這組對位中承擔大部分的防守責任，他受訪時稱Butler和他之前對位過的Kevin Durant、LeBron James和Karl-Anthony Towns的類型都不太一樣。
「他是一名很難限制的球員，Jimmy什麼都能做，他做了很多看不見的細節，他參與轉換攻防、空切、抓下進攻籃板、開後門、轉身過人，他在比賽中能做很多事，而且都非常熟練。」Gordon如此說道。
Malone則表示對於像Butler這樣的球員，必須不斷改變防守方式來破壞他的節奏，「你不能在一場比賽、4個節次，或是一整個系列賽中都用同樣的防守方式或人選來防守他」，而是要找到當下適合的對位，並且不讓對方有適應的機會，讓他得不斷做出判斷和調整。
Butler在季後賽場均罰球（9.1次）排名聯盟的3，所以Malone認為嘗試不同防守方式，並讓他遠離罰球線，將會是球隊接下來必須在防守端完成的挑戰。
「你可以討論籃球的技術水平層面，不過我認為Butler與大多數球員的不同之處，在於他的拚勁以及那種內在的競爭精神，總是保持著不懈的積極性。」Malone說，去年熱火輸給塞爾提克，而Butler當時稱要在今年完成復仇，他也做到了，這樣的特質讓人難忘。
當談及Butler的進攻特點時，Malone則點出：「他高大、強壯，可以在場上取得想要的位置，擁有製造犯規和站上罰球線的天賦。他還是一名關鍵時刻的殺手，不害怕面對大場面，是一個堅韌且無情的戰士．．．就像Jrue Holiday所說的那樣，誰防守他並不重要，Jimmy想得分就能夠得分。」
Malone強調在這組對位中他不會只讓Gordon去守，也認為這需要靠場上的5人去合力限制才能做到。後者則表示，球隊已經有對Butler做出詳細研究，自己要做得就是徹底執行好計畫。
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