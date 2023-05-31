名家論壇》邱師儀／沒有中國市場，美國晶片有人買？

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《晶片法案》仍難脫鉤台積電
拜登2022年推出《晶片法案》（CHIPS for America），獲得國會山莊跨黨派參眾議員的支持通過，以527億美元的聯邦補貼拚晶片「美國製造」。某種意義上可以看成是降低對於台積電的依賴。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾說，晶片只依靠盟友供應是「重大國安問題」，認為美國需往自製晶片方向努力。雖然長期目標是晶片美國自製，但在2030年就要達成的目標，仍是緊扣台日韓等晶片聯盟，將補貼發給台積電、三星、美光，或英特爾等半導體大廠。同時美方也將部分廠區移至美國各州，以分散台海地緣政治的風險，包括台積電在亞利桑、三星在德州、美光在紐約、英特爾在俄亥俄州設廠或擴廠。
中共禁止美光，出於國家安全考量
當然，中共手上也還有一些牌，晶片的產業供應鏈無法跟美國打，完全的拒絕晶片產品中國又做不到，但中國可以運用其他特有原料來反擊，例如禁止稀土或抗生素藥材的出口，這些都是美國亟需的原料。此外，美債也需要中國這位債主支持，除日本仍是美國海外最大債主之外，中國持債前兩名，但所持美債連五個月下滑，為自2010年5月以來的十三年新低，儘管如此，中國現總持倉規模也還有8671億美元。
前面提到中共最近出手封殺美光，雷蒙多說「美國絕不容忍中共這種經濟脅迫」。但耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）分析，比起美國對中制裁，中共禁美光簡直小巫見大巫，因此可預期的是後面還有更多中國對美國高科技公司祭出禁令。另外，中共之所以選擇美光，而非高通或英特爾制裁，主要是後面兩者的產品比較難被取代。封殺美光之後，中共應會轉向三星或者SK海力士補足其購買缺口。然而，近期南韓總統尹錫悅親美的很，南韓是否可能在美方壓力下不賣這些商品給中國，需要後續觀察。
晶片聯盟台積電與三星的較勁
但拜登政府依賴甚深的台積電也並非高枕無憂。在美國所領導的晶片聯盟當中，雖然比起市占率六成的台積電，市占率僅13%的三星還相距甚遠，但三星野心不容小覷。近期尹錫悅訪美時向美國企業招手，希望他們可以到南韓投資。三星甚至大手筆投入兩千三百億美金，要在接下來廿年間建構晶片供給生態鏈，包括美商應用材料公司、荷蘭ASML Holdings公司等半導體製造設備龍頭的高階主管，近期都在訪問首爾周邊的京畿道政府單位，討論投資計劃、基礎設施發展與稅收優惠。
事實上，日本公司在首爾也非常活躍，東京電子不但要在此區域增設無塵室，也計畫與三星半導體研發部門整合。雖然相較於三星的野心勃勃，台積電針對這種供應鏈集中化早已耕耘一段時間，來自世界各地的供應商紛紛進駐台積電的竹北總部，但三星希望美國將晶片製程過度聚焦於台積電的現況，一定程度上分散到南韓的算計是非常清楚的。拜登政府有沒有可能因為台海的地緣政治風險，而加速將資源移轉至首爾？在台積電技術仍遙遙領先三星的現在或許不可能，但將來仍有不確定性。
美中經貿見面鬥
習近平與拜登於去年11月在印尼峇里島的G20會議見了一次面，走出封控危機的習近平更願意出國了，願意走向領袖間的外交接觸，也意謂著中共向台灣開戰的機率正在下降當中。對於北京而言，11月在舊金山舉行的APEC峰會，正是習拜第二場會面的絕佳機會。川普時代習近平就常藉由在經貿上讓利，要美國不要插手台灣、香港與西藏等議題，這一次是否也會故技重施，不但藉此降低美中的政治與軍事衝突，甚至化解美國在晶片上對中國的圍堵？是這場會議的觀察重點。
事實上，中共早就受夠了美方以國安為由制裁中國企業，最近反擊不斷，3月時美商思明智集團（Mintz）在北京的辦事處有五名中國籍員工遭公安逮捕；4月公安也突訪在美商貝恩策略顧問公司（Bain&Company）在上海的辦公室，並針對數名員工進行偵訊。橫豎美中從貿易戰打到晶片戰，衝突已經拉到最高，接下來就是墊高彼此的籌碼由兩位國家領袖見面談。事實上5月25日時，中國商務部部長王文濤就已經先在華府見了雷蒙多，雙方就經貿、半導體、出口管制與對外投資審查等四大面向過招，接下來王文濤也會見到美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），層級越見越高，為拜習第二次會鋪路。
台美21世紀貿易倡議是FTA前奏曲？
5月台美才完成「21世紀貿易倡議」初步談判。儘管這個倡議不是正式FTA，不涉及關稅、市場開放等議題，但仍能加強美台經貿關係，此倡議涉及貿易便捷、良好法制、服務業、反貪腐與促進中小企業發展等五個面向合作。這項倡議有助於台灣加入CPTPP，也有可能是將來台美FTA的前奏曲。台美之間的貿易往來還是有各自利益的堅持，譬如之前的美豬、美牛開放。但就晶片這個面向而言，過去美方要求台積電分享關鍵製程與超額分潤，這些台積電都是反對的。也許該倡議在公平互惠的原則下，能讓台積電保有商業機密與利潤空間有所依循。基本上，美方無法全盤控制台積電，美國在中共攻台時出兵干預的動機就會增加。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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