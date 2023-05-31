Butler早預言會進NBA總冠軍賽！網球女將Coco曝私訊：他超有信心
NBA總冠軍賽將在台灣時間6月2日上午8點半正式開打，由西區丹佛金塊對決東區「最強老八」熱火，而熱火在士官長巴特勒（Jimmy Butler）帶領下打出鐵血球風，一路扳倒聯盟龍頭公鹿、東區第五種子尼克以及去年的東冠老對手賽爾提克等強敵，如此表現也激勵了美國網球女將高芙（Coco Gauff），她也透露Jimmy Butler在季後賽開打前，早已預言「會打進總冠軍賽。」
記者潘毅/綜合報導
美國網球選手高芙目前也正在打法國公開賽，不過首輪就輸掉首盤，但之後狀態回穩，最終以3比6、6比1、6比2逆轉對手。
高芙賽後接受訪問時指出，自己沒有因為首盤劣勢而影響到表現，今年的NBA季後賽，每次對局中，身為第八種子熱火都是不被看好的那方，但卻一一擊敗強敵挺進總冠軍賽，Jimmy Butler帶領球隊的表現確實激勵了她。
高芙更提到，在NBA季後賽還沒開始前，Jimmy Butler就曾在邁阿密公開賽時場邊觀賞自己的比賽，「當時Jimmy給了我熱火例行賽最後1場主場門票，之後還私訊問我是否想要熱火季後賽門票」，而高芙當時也表示之後還要前往馬德里、羅馬、法國等地參加賽事，可能無法到場觀賽，沒想到巴特勒卻超有信心回應「OK，當我們進總冠軍賽，請讓我知道你們家想要幾張門票」。當時熱火甚至都還沒確定季後賽的資格，巴特勒超有自信的發言，也讓高芙讚嘆「我真的很喜歡他那樣的心態。」