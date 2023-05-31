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NBA季後賽／Jimmy Butler奪東決MVP有疑問？嘴綠：我會投給Martin

▲熱火球星Jimmy Butler獲選東區決賽MVP，不過Draymond Green卻認為有另一名球員更適合。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火球星Jimmy Butler獲選東區決賽MVP，不過Draymond Green卻認為有另一名球員更適合。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「Jimmy Buckets」最終贏得了Larry Bird東區決賽MVP，但許多人認為異軍突起的Caleb Martin也值得獲獎，近期「嘴綠」Draymond Green就在自己的節目上表示，他認為後者該拿MVP，而且他相信Jimmy Butler本人也會認同這樣的評選。

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本屆東決，Butler場均24.7分7.6籃板6.1助攻，投籃命中率為42.0%，三分球命中率為34.8%，發揮算是有在水準線上，但他在第4和第5戰的兩場關門戰表現不佳，也讓塞爾提克差點就完成翻盤。

Martin是本系列賽熱火打出來的驚奇，這位落選秀7戰場均得到19.3分，投籃命中率為60.2%，三分球命中率為48.9%，而且在第6和第7戰，都打出精彩表現。若沒有他，熱火恐怕難以過波士頓這一關。

Green在節目上表示，如果他有投票權的話，將會把票投給Martin，「Jimmy還有另一個機會，而Martin可能再也沒有機會贏得這種級別的MVP了。坦白說，我知道Jimmy Butler的為人，他可能更希望Martin獲得MVP。」

不過或許在數據和效率上，兩人誰該拿東決MVP還有討論的餘地，但Butler對於這支球隊的作用和他給他們帶來的自信，讓他完全配得上這個獎項。最終投票結果是5:4，兩人的支持率相當接近。

▲東區決賽期間熱火鋒線Caleb Martin場均可以得到19.3分6.4籃板，三項命中率為60/49/88%，本季薪資僅647萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲東區決賽期間熱火鋒線Caleb Martin場均可以得到19.3分6.4籃板，三項命中率為60/49/88%，本季薪資僅647萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

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