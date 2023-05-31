獨／民眾黨擴大徵才月薪最高7萬 柯文哲6/2親自面試
為因應2024總統暨立委選戰，成軍不到4年的台灣民眾黨，過去多次採用「海選」方式徵才，這次再啟動大規模海選，需要徵才的範圍包含負責對外宣傳辯護的發言人，自媒體經營產製的文宣人才，以及負責組織聯繫的專員等，其中部分職務月薪將上看7萬元。本週五（6月2日）柯文哲將親自面試。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨於「1111人力銀行」平台共開出16項職缺，包含社會力組長與專員、組織發展部副主任與專員、文宣部副主任、節目組組長、文宣部議題企劃與活動會議談參寫手、社群小編、影音剪輯與助理、美術編輯與平面設計助理、發言人、新聞助理、行政助理等。其中文宣部副主任職缺月薪達7萬元。
被譽為「最美發言人」的民眾黨發言人徐千晴表示，民眾黨包容性強，願意給年輕人機會，讓自己進步成長，這是最難得可貴，希望大家能加入她們的團隊。民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，她也是透過2019年的海選進而踏入政治圈，擔任過民眾黨節目組組長及發言人，顯見民眾黨願意給新人機會及舞台。
據了解，民眾黨將於6月2日下午與人力平台合作，面試文宣部人員，屆時將由黨主席柯文哲親自擔任「面試的大魔王」。