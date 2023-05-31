NBA季後賽分析／Jokic將成熱火聯防的夢魘　金塊陣容體型優勢巨大

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可是金塊是一支半場系統完整、全場轉換能力出色、球星進攻手段多元且穩定、球隊尺寸還十分優秀的球隊，熱火將很難以將之前三輪系列賽成功的經驗套用在他們身上。
熱火固若金湯的聯防 將面臨Jokic在高位的挑戰
熱火的聯防，特別是對改良後、對持球者壓迫度很高的二三區域聯防，在季後賽威名顯赫，他們對於切入者往往能造成一些恫嚇，逼迫對手使用跳投，或是在判斷上出現猶豫。
可是金塊進攻並不依賴於切入，他們在本季的季後賽場均僅切入34.5次，為16隊最少。他們的體系憑藉著的是Nikola Jokic和Jamal Murray在二人小組配合上強大的進攻威脅，所創造出來的機會。他們可以用交叉運球、擋拆、空切、無球掩護等各種方式完成終結，而且進攻範圍都遍及到三分線外，熱火很難用聯防覆蓋。
Jokic本季在季後賽場均觸球114.1次，其中在肘區9.6次、低位8.9次、禁區9.7次，當他在高位持球時，熱火必須要緊貼著對位他，因為他目前為止的投籃狀況很好，所以當他站在那一塊區域時，就像一個矛深深插在熱火肋部上，金塊將以此為點開始來運轉他們的進攻。
而在外線投籃方面，金塊季後賽三分球命中率為38.6%，Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope是穩定且能夠大量命中三分的射手，Bruce Brown的外線表現比預期更好，Aaron Gordon、Jeff Green今年也有幾場比賽的爆發。
無論是什麼聯防，只要對手場上空間夠大、球轉移足夠迅速，都將遇到麻煩。Spoelstra對於聯防的概念更多是打亂節奏、逼迫對手用他們不喜歡的方式去做進攻，將恐懼的種子埋藏於其心中。
但Jokic最大的優點就在於他在場面最艱困的時期，也能夠、且願意持續做出正確的決定，把球轉移到正確的人手上。Bam Adebayo可能是比Anthony Davis稍微更好的單防者，但他在協防和籃板保護上恐怕還不如前者。
一個戰術上的疑問是：在這一輪系列賽熱火會重新啟用Kevin Love嗎？湖人在此前使用八村壘頂防、AD協防的效果不錯，Love雖然不是個好的防守者，但他在特定對位中有體型、有好的卡位技巧，能夠發揮類似於八村壘的效用。
但讓Love上場，金塊在防守端會更加輕鬆，因為他的半場進攻技術不如八村壘全面；而且前者在換防的情境下，能不能移動自己的腳步，跟上快速的節奏，也是個問題。
金塊的轉換快攻已成致命武器 熱火鋒線和後場都沒有足夠尺寸
在和太陽及湖人的系列賽中，金塊的快攻都是他們取得分數的一種主要手段，在今年季後賽他們場均有16.6分的快攻得分，在季後排名前3。他們可以打快、也可以打慢，幾乎每一場比賽都能將節奏牢牢掌握在手中。
而之所以能做到這一點，主要在於他們擁有聯盟第一的籃板率（53.4%），Jokic在抓下籃板後可以自己持球推進，將那些試圖和他爭搶進攻籃板的敵隊長人給甩在後面，而金塊壯碩的箭頭就會用身材在這種轉換回合中取得很大的優勢。
金塊不是一支好的防守球隊，但在進入到季後賽中，他們的防守表現並不差，原因就在於體型上的優勢。丹佛幾乎各個位置的尺寸都比對手更大、更壯，可以在哨聲更緊的季後賽給對手施加很多的身體強度。
同時，防守籃板等於一個防守回合的結束，金塊的防守籃板率是76.6%，籃板保護做得非常好。他們場均只會給對手10.2的二次進攻回合得分，除了Jokic是一個能統治籃板的5號位之外，他們的前鋒和後衛也有足夠的移動能力和體型去在這方面做好爭搶。這是這支球隊在防守端的另一個優勢所在。
金塊的第二陣容是一個純粹的小球陣容，在前三輪這一套陣容都取得了一些成果，西區決賽中湖人不得不靠增加AD和LeBron James的上場時間，來取得足夠的對抗體型和速度。
Duncan Robinson、Max Strus、Gabe Vincent和Caleb Martin在今年季後賽的發揮很好，但面對金塊的外線球員是另一種體驗，他們的進攻技術可能不比塞爾提克球員好，但是非常身材優勢更明顯，這可能會對熱火後場和側翼造成麻煩。
Butler不和對方球星直接對位 最強點影響力難發揮到最大
在季後賽中，每一個回合都很重要，金塊的助攻失誤比（2.27）也是聯盟第一，所以這是一支穩定成熟的球隊，他們不會自己給出太多機會，熱火只能正面擊敗他們。
但是金塊最害怕的防守位置——禁區，卻是熱火不擅長去進攻的位置，他們季後賽場均只在這裡得到39.5%的分數，接球投籃是邁阿密最主要的得分來源，但那也是金塊防守上的一個強點。
金塊整季無法解決的弱點在於面對擁有強大外線切入能力的球員時，他們沒有合格的護框者，而且Jokic在移位能力，讓他離開禁區就很難回來。不過在前三輪中，他們幸運地沒有遇到這樣的麻煩，因為太陽是一支跳投大隊；湖人詹皇這一季老化之後，切入次數也急遽減少；只有灰狼的Anthony Edwards在最後兩場給予Jokic足夠的威脅，金塊也的確打得更加艱難。
熱火場均切入44.8次，在16支球隊中是中游水平，他們的後衛在擋拆中的攻堅能力恐怕不如湖人的Austin Reaves、Dennis Schroder、D'Angelo Russell等人。所以Butler將會是他們進攻端的命脈，他需要給金塊在進攻端產生足夠的壓力才行。
但遺憾的是它並不直接和Murrray及Jokic對位，也不像James存在調整自己位置去進行錯位打擊的能力，他就是一個更純粹、但現階段得分能力更強的搖擺人終結者。但金塊並不是很怕這種類型，因為他們最好的防守資源都集中在這個位置上。
Murray西決剛剛剿滅湖人 個人狀態爆棚、熱火卻無人可防
Jamal Murray剛剛打出個人生涯的代表系列賽，在西區決賽他場均32.5分6.3籃板5.3助攻，投籃命中率52.7%，三分球命中率40.5%，罰球命中率95%，效率進入「180俱樂部」。湖人嘗試過高的、矮的、壯的、或是採用包夾，都沒有守住。
對於熱火來說，他們實際上沒有太多資源能去對位Murray，指望Vincent、Strus和Martin守住不太現實，又不太可能整場都讓Butler做這麼大的對位消耗，因為熱火若要打小陣容最大化進攻能量，那Butler就要打到四號，但其他人去守Gordon或MPJ，都要被打點。
而若他們擺上Love或Cody Zeller，Murray在錯位單打這些移動能力一般的長人時的急停跳投，能夠瞬間改變比賽。金塊今年之所以如此強大，就在於對手不僅根本解決不了Jokic，Murray也難以限制。他們能用這樣的進攻去Cover並非全面出色的防守。
而且在今年例行賽的2次交手中，Murray和Jokic共低位單打了熱火30次，共得到了47分，平均每回合超過1.5分。這恐怕是熱火球員很難克服的夢魘。
或許，熱火堅韌的文化和他們靠著「老八傳奇」的士氣，能讓他們再次以小搏大，畢竟季後賽就是創造奇蹟之地。在7戰4勝的系列賽中存在著各種可能。而且，今年目前為止，他們也的確多次打臉了客觀分析。
但根據數據和理性的判斷，金塊就是在這個系列賽中更好的球隊。我相信他們有很好的機會能夠登頂，將總冠軍帶回總是艷陽高照的丹佛。
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