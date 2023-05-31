蛋白購屋新趨勢 「茂洋晴山洋洋」台積電員工大買家

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但在中科特區的15年中古屋，19坪總價要900萬左右，新屋均價約53萬換算下來，總價也要1007萬。同樣是新屋，在中科特區與東海商圈成交價，相差近300萬。在科技族群眼中，約10分鐘車程，即可換來較低房價，卻一樣擁有完善生活機能，以及便利通勤路徑，CP值很高。
「茂洋建設」深耕海線30餘年，「茂洋晴山洋洋」是近期在東海商圈推出的新案，面積約523坪的基地坐落於新興路旁，居住環境離塵不離城，不僅享有成熟生活機能，特五號通車後，僅需10分鐘車程即可抵達中科，產品主力為19-28坪、均質純兩房，總計80戶住家，總價千萬內即可入手，5月推出很順銷，在購屋客戶群中，台積電員工占比逾5成，「真是揪團來購買」。
成立三十餘年的「茂洋建設」，早期專注於透天類型產品，於2014年陸續推出「大美」、「齊美」及「瑞美」等膾炙人口的作品，以穩健的推案腳步，在地持續深耕，並於111年榮獲台灣誠信建商，茂洋不僅深知客戶在不同年齡、經濟實力的居住需求，致力打造年輕人住得起的高品質住宅，也長年堅持「先建後售」模式推案，就是希望消費者看得見、摸得到能夠安心買房。
而為了讓購屋消費者居住更安心，茂洋建設也格外重視售後服務，現場專案賴義欽表示，不管是屋齡幾年的社區，只要住戶有報修需求，都會由公司所設立的客服部門，聯繫住戶與廠商，同時在最短時間內前往住戶家中了解維修需求，長期下來也經營出穩定的忠實客群，為此，公司近年也積極擴編客服團隊。