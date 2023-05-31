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蛋白購屋新趨勢 「茂洋晴山洋洋」台積電員工大買家

▲住不起高價蛋黃區，蛋白購屋成趨勢，在東海商圈推案的「茂洋晴山洋洋」，多十分鐘車程可省300萬，預約看屋絡繹不絕。（圖／記者金武鳳攝，2023，5．31)
▲住不起高價蛋黃區，蛋白購屋成趨勢，在東海商圈推案的「茂洋晴山洋洋」，多十分鐘車程可省300萬，預約看屋絡繹不絕。（圖／記者金武鳳攝，2023，5．31)

記者金武鳯/台中報導

政府頻頻打房，房價依舊居高不下。以中科園區周遭為例，在台積電規劃打造2奈米新廠「助攻」下，中古屋或新屋成交價皆節節攀升，「蛋黃區」住不起。「蛋白購屋」成了新趨勢，注視性價比的科技人，將選屋標的轉向緊鄰中科特區的「東海商圈」，預售案每坪差價逾10萬元，以時間換房價，買氣熱絡，吸引建商搶進布局。

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市場觀察，中科周遭雖然剛需旺盛、房市動能強勁，但因受限於土地稀缺，推案量屈指可數，連帶影響中古屋行情紛紛上漲，屋齡15年的中古屋，單坪要價已來到45萬，新屋成交價更衝上53萬。相較之下，茂洋建設在東海商圈新推的「茂洋晴山洋洋」，每坪約40萬，以最小坪數19坪計算，總價約為760萬。

▲住不起高價蛋黃區，蛋白購屋成趨勢，在東海商圈推案的「茂洋晴山洋洋」，多十分鐘車程可省300萬，預約看屋絡繹不絕。（圖／記者金武鳳攝，2023，5．31)
▲住不起高價蛋黃區，蛋白購屋成趨勢，在東海商圈推案的「茂洋晴山洋洋」，多十分鐘車程可省300萬，預約看屋絡繹不絕。（圖／記者金武鳳攝，2023，5．31)
但在中科特區的15年中古屋，19坪總價要900萬左右，新屋均價約53萬換算下來，總價也要1007萬。同樣是新屋，在中科特區與東海商圈成交價，相差近300萬。在科技族群眼中，約10分鐘車程，即可換來較低房價，卻一樣擁有完善生活機能，以及便利通勤路徑，CP值很高。

「茂洋建設」深耕海線30餘年，「茂洋晴山洋洋」是近期在東海商圈推出的新案，面積約523坪的基地坐落於新興路旁，居住環境離塵不離城，不僅享有成熟生活機能，特五號通車後，僅需10分鐘車程即可抵達中科，產品主力為19-28坪、均質純兩房，總計80戶住家，總價千萬內即可入手，5月推出很順銷，在購屋客戶群中，台積電員工占比逾5成，「真是揪團來購買」。

成立三十餘年的「茂洋建設」，早期專注於透天類型產品，於2014年陸續推出「大美」、「齊美」及「瑞美」等膾炙人口的作品，以穩健的推案腳步，在地持續深耕，並於111年榮獲台灣誠信建商，茂洋不僅深知客戶在不同年齡、經濟實力的居住需求，致力打造年輕人住得起的高品質住宅，也長年堅持「先建後售」模式推案，就是希望消費者看得見、摸得到能夠安心買房。

而為了讓購屋消費者居住更安心，茂洋建設也格外重視售後服務，現場專案賴義欽表示，不管是屋齡幾年的社區，只要住戶有報修需求，都會由公司所設立的客服部門，聯繫住戶與廠商，同時在最短時間內前往住戶家中了解維修需求，長期下來也經營出穩定的忠實客群，為此，公司近年也積極擴編客服團隊。

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