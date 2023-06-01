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房市／貫徹經營理念　信義房屋再獲消費者肯定

▲信義房屋創辦人周俊吉於大愛台仁心慧語節目分享屢獲消費者肯定的關鍵是「心中有他人」。（圖／資料照片）
▲信義房屋創辦人周俊吉於大愛台仁心慧語節目分享屢獲消費者肯定的關鍵是「心中有他人」。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

第25屆《讀者文摘》雜誌信譽品牌調查結果揭曉，信義房屋第16度獲得最高榮譽白金獎，不只是房仲業第一、更是房仲業唯一連年獲得消費者肯定的品牌。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目分享信義房屋屢屢獲得各界肯定的關鍵，正是來自於一以貫之的「心中有他人」。

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《讀者文摘》信譽品牌獎項，每年於全球30個國家舉辦，百分之百由消費者投票產生，評分依據「信賴程度與可信度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」及「社會責任」等六項指標進行，信義房屋深獲消費者信賴，至今已是16度獲得獎項。

信義房屋如何做到從產業到消費者一致讚許，創辦人周俊吉於大愛電視台「仁心慧語」節目中分享，自己創業迄今始終秉持的經營原則是「五常」仁、義、禮、智、信，簡而言之，就是心中有他人，對其付出關心，並且對做應該做的、對的事情，透過一定的程序、明辨是非且說到做到，才能讓企業為社會所接受。周俊吉特別強調，在房仲產業，最重要的是關心客戶、了解對方的需求，並且在買賣過程中幫助客戶保障權益，也就是貫穿全集團的核心理念「以人為本」、「先義後利」以及「正向思考」。

信義房屋由創辦人以身作則，自創業之始始終堅守比賣賣更重要的事，便是講求信義、並且不以賺取最大利潤為目標，而是由包括客戶在內的利害關係人的立場出發，真心實意的為對方著想。於本業，領先政府首創不動產說明書，間接促動立法將此納入規範、推出五大保障引起業界跟進等；於社會責任面，秉持「先義後利」帶領員工走入社區，不以業績為目的，替社區提供修補紗窗等服務廣獲民眾好評；對外更已連續19年推動全台最大的社造計畫-社區一家全民社造計畫。環境面，信義房屋為全台率先承諾碳排淨零的企業，並且積極落實節能減碳，更將觸角拓展至馬來西亞，買下環灘島打造淨零碳排、永續生活實驗的基地。

早在ESG觀念盛行前，信義房屋已落實多年、由創辦人帶頭，發自初心為他人著想的諸多行動在企業社會責任意識抬頭、相關獎項陸續舉行之時，令信義房屋橫掃千軍。信義房屋創立迄今超過40年，始終秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。
 

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