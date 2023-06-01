NBA總冠軍賽／如何阻擋Jokic？湖人中鋒給熱火建議：重點在接球前

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Thompson過去是2016年克里夫蘭騎士隊史首冠的班底，在ESPN擔任分析師一年後，被湖人給簽下，不過他在賽季中沒有太多出場時間，季後賽前兩輪也基本上沒真正進入比賽，西區決賽G4，湖人啟用他去防守Jokic，希望用不同防守球員來打亂對方的節奏，但湖人該場比賽還是輸球。
在今天的NBA Today中，Thompson給出了他自己的看法，他認為防守Jokic最重要的工作其實是在對方拿到球之前，你要盡可能地阻止他進入理想的進攻位置，因為在那之後，這位明星中鋒幾乎是無法阻擋的。
「你無法守住他，你只能讓他打得更艱難。我的話，會在防守初期就開始給他施加對抗，老派的內線都是這樣。」Thompson仔細地解釋說，自己會降低重心，因為Jokic經常在進攻時處於站直的狀態，「所以我會讓他感受到我的存在，把他推離那些位置，每一公分都很重要，要堅守你自己的位置，讓他遠離進攻範圍。」
從Thompson的話中，你可以感受到要在7戰4勝系列賽中完成防守Jokic有多困難，必須在每一個回合中都非常努力。而前者之所以能取得一些成效，在於他那場比賽中只打了10分鐘，而且工作很明確——類似於2020年的Dwight Howard——所以你需要有足夠的前場深度去做到這一點，但熱火並沒有。
Jokic在這些回合中，用一個相對輕鬆的方式就展現了自己的威脅，所以他不用像Thompson那樣消耗大量能量，這就是為什麼他能在高強度的季後賽中，長時間保持頂尖狀態的原因。
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