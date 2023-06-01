NBA季後賽分析／Jokic將成熱火聯防的夢魘　金塊陣容體型優勢巨大

NBA總冠軍賽／如何阻擋Jokic？湖人中鋒給熱火建議：重點在接球前

▲洛杉磯湖人中鋒Tristan Thompson，近期也在節目上向熱火提供建議，分享自己防守Nikola Jokic的心得。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人中鋒Tristan Thompson，近期也在節目上向熱火提供建議，分享自己防守Nikola Jokic的心得。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

如何去防守丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic？這將會是邁阿密熱火在NBA總冠軍賽上面臨的嚴峻考驗。而前一輪有過經驗的洛杉磯湖人中鋒Tristan Thompson，近期也在節目上向熱火提供建議，分享自己的防守心得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jokic體型壯碩、技術全面，今年季後賽前三輪，灰狼、太陽和湖人各自用不同的方式防守，但都被化解。使用包夾他傳球技巧出色，能夠及時給到空檔的隊友；選擇單防，他又有能力單場轟下超過50分。兩屆MVP讓他的對手耗盡防守資源，但卻又無法有效限制。

Thompson過去是2016年克里夫蘭騎士隊史首冠的班底，在ESPN擔任分析師一年後，被湖人給簽下，不過他在賽季中沒有太多出場時間，季後賽前兩輪也基本上沒真正進入比賽，西區決賽G4，湖人啟用他去防守Jokic，希望用不同防守球員來打亂對方的節奏，但湖人該場比賽還是輸球。

在今天的NBA Today中，Thompson給出了他自己的看法，他認為防守Jokic最重要的工作其實是在對方拿到球之前，你要盡可能地阻止他進入理想的進攻位置，因為在那之後，這位明星中鋒幾乎是無法阻擋的。

你無法守住他，你只能讓他打得更艱難。我的話，會在防守初期就開始給他施加對抗，老派的內線都是這樣。」Thompson仔細地解釋說，自己會降低重心，因為Jokic經常在進攻時處於站直的狀態，「所以我會讓他感受到我的存在，把他推離那些位置，每一公分都很重要，要堅守你自己的位置，讓他遠離進攻範圍。」

從Thompson的話中，你可以感受到要在7戰4勝系列賽中完成防守Jokic有多困難，必須在每一個回合中都非常努力。而前者之所以能取得一些成效，在於他那場比賽中只打了10分鐘，而且工作很明確——類似於2020年的Dwight Howard——所以你需要有足夠的前場深度去做到這一點，但熱火並沒有。

Jokic在這些回合中，用一個相對輕鬆的方式就展現了自己的威脅，所以他不用像Thompson那樣消耗大量能量，這就是為什麼他能在高強度的季後賽中，長時間保持頂尖狀態的原因。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／塞爾提克搶七失利　教練團將面臨重整、多人傳被挖角

NBA總冠軍賽／熱火英雄哥Herro將缺席G1　美媒透露預計回歸時間點

NBA季後賽分析／Jokic將成熱火聯防的夢魘　金塊陣容體型優勢巨大

NBA季後賽／Butler要怎麼守？金塊用車輪戰消耗、不給罰球是關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀