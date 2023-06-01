看好疫後旅遊復甦！台灣虎航布局旅遊市場　開闢新航線

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台灣虎航引述國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）首席經濟分析師歐文湯姆森（Marie Owens-Thomsen）看法，儘管通膨高檔且利率不斷上升，但亞洲地區的客運量持續回升。
因此，台灣虎航仍持續汰舊換新機隊，引進空中巴士A320neo客機，全面盤點疫情前航網布局並評估市場新航點需求，進而優化航網及航班，以滿足市場及旅客需求。受到疫情影響，疫情後的航空產業生態預計將會大洗牌，台灣虎航以A320單一機隊營運，仍將以機隊運能的最大效益為前提進行規劃。
台灣證券交易所董事會今年2月21日通過台灣虎航初次股票創新板上市案，預計於今年第3季正式掛牌。
台灣虎航說明，由於去年前3季仍受疫情影響，但自10月13日國境開放鬆綁後，台灣虎航全力衝刺，並採階段性恢復航班，客運量及營收有了明顯且直接的成長，台灣虎航2022年個體營業收入為新台幣13億1483萬元，較2021年增加10億7060萬元，稅後虧損28億4979萬元；2023年第1季稅後盈餘4.29億元，每股盈餘1.07元，毛利率30%。（編輯：楊凱翔）1120601