NBA總冠軍賽／無懼金塊魔鬼主場　熱火主帥：上聖母峰打也沒問題

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因此波爾體育館（前百事中心）也是聯盟中著名的「魔鬼主場」之一，《富比世》曾經在2016-18年的做過統計，金塊在主場的勝率確實比聯盟平均更高，這將幫助他們平均在例行賽可以多贏1.6場。
在之前金塊的媒體日中，將帥也對此分享看法，不過顯然熱火也不是被嚇大的，Spoelstra在受訪時用幽默的方式表達自己的球隊不怕這種主場優勢，可以在任何球場贏下勝利。
「我們不會去想這些東西，我們的球員狀態很好，準備好參加比賽了。如果丹佛想要在珠穆朗瑪峰的山巔上打球，我們也沒問題。」Spoelstra還強調系列賽會回到邁阿密，所有他們也可以關掉空調，讓金塊球員在南海岸90%的濕度下打球，讓對方腿筋疲力盡。
熱火球星Jimmy Butler在談及此事時，也認為這不需要過度反應，只要找到方式調節就沒問題了，「我認為你只需要聽聽音樂、喝點水或葡萄酒、玩撲克牌和多米諾骨牌就沒問題了。」
在今年季後賽，金塊在8次於波爾體育館出戰的第四節中贏了6次，或許這裡確實給了他們球員一些體能優勢。不過在熱火是本季唯一一支，在例行賽獲季後賽關鍵時刻勝率都超過金塊的球隊。這支球隊的訓練十分殘酷，要求所有球員體脂肪維持在6%以下，所以他們似乎已經做好準備了。
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