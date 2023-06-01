蔡英文：強化打詐行動給民眾更便利、安全的數位金融環境

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蔡英文說，台灣是國際的一分子，面對疫情後劇烈變化的世界政經局勢，政府也非常謹慎地因應。例如全球通膨的議題，世界主要經濟體都透過升息來因應，台灣從2022年到現在，也已經升息5次。
蔡英文說，政府採取漸進、溫和的升息政策，也有平穩物價的機制、大眾物資的補貼及減稅，來減緩通膨的壓力。對於容易受到衝擊的弱勢族群，立法院也已經通過「疫後特別預算」，給予更多溫暖的支持，減輕民眾的負擔，強化整體社會韌性。
蔡英文指出，雖然通膨和升息也會對金融機構帶來影響，但整體而言，國內金融機構的財務體質健全，銀行體系的流動性及保險業淨值波動等問題，政府也都採取了相應的措施。
蔡英文強調，台灣的資本市場體質相當穩健。最近，在「惠譽國際」的主權評等等級，臺灣維持「AA」，展望穩定；「標準普爾」也剛宣布，台灣的主權信用評等是「AA+」，肯定財政管理及財政韌性。
蔡英文表示，政府會持續督導金融機構，強化風險控管，維持金融市場的穩定。也期待從教授戴蒙的演講及圓桌座談，尤其從最近的銀行與金融危機案例中，汲取經驗，並且檢視台灣金融監理及實務做法上，有無需要精進之處。
蔡英文說，在今年520的談話，她曾經提到，政府團隊將拿出更多更有力的行動和作為，展現決心，為台灣打造更有韌性的經濟和產業。其中包含活絡台灣的金融環境，這不僅能讓產業獲得資金的支持，加速產業的創新和升級，也能夠落實國家重要的政策目標及發展方向。
蔡英文舉例，推動綠色金融方案3.0，是希望透過金融的力量來加速再生能源的發展，落實能源轉型，讓台灣更永續，也跟上全球綠色供應鏈的腳步。另打造更普惠的金融體質，也是政府一直努力的方向，期待能照顧到更多不同使用者的需求。例如透過推動微型保險及小額終老保險，讓弱勢群體獲得更多經濟安全的保障。
蔡英文也提到，隨著全世界越來越重視資安的趨勢，政府希望提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾一個更便利、更安全的數位金融環境。政府也會繼續協助金融業邁向創新化、數位化以及國際化。
蔡英文指出，2018年台灣是全世界第一個以專法實施監理沙盒制度的國家，讓勇於創新的業者能用更有效率的方式，來測試新的產品或服務。2020年也宣布，政府的目標是要將台灣打造成為「亞洲企業資金調度中心」以及「亞洲高階資產管理中心」。
蔡英文表示，透過鬆綁法規，提供更多元的金融商品和服務，可以擴大財富管理的商業規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣的資本市場帶來新動能。
蔡英文提到，為了因應這些新發展，政府在人才培育方面也做了一些努力。包括和政治大學、中山大學進行合作，設立國際金融學院，培育更多高階的國際金融人才。政府也不斷推動金融業的雙語使用，目前台灣的銀行已經有相當多的雙語分行，這也有助於台灣的金融業進一步跟國際接軌。