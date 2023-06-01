美違約危機露曙光　債限協議闖過國會第一關

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總統拜登盛讚，眾院以314對117票通過法案，是透過「跨黨派妥協」以捍衛國家後疫情時代經濟復甦的「重要一步」。
美國財政部預估，最快本月5日便會耗盡可動用現金，面臨債務違約風險。
在眾院占多數的保守派共和黨有71名議員跑票，但在數十位民主黨議員協助下，全案順利過關並送交聯邦參議院表決，預計本週末將會通過。
麥卡錫的副手在最後數小時內忙著督促共和黨議員按黨的指示投票；民主黨領袖則信誓旦旦地說：「狠狠修理」對手的誘惑再大，也不及國家財政重要。
參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在眾院表決前說：「一旦超過期限，後果將震撼全世界，且多年後才可能恢復正常。」
「切記，債務違約幾乎可以肯定會再次引發衰退、推升物價、扼殺數百萬個工作機會，勤奮工作的人明明沒做錯事，仍將丟掉飯碗。」
參議院期盼最快明天（美東時間6月1日）傍晚進行表決。法案須在100席的聯邦參議院取得60張贊成票方能過關。
參院多數民主黨51位議員預料大多都將投下贊成票；共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）則預計黨內至少有10多位議員會力挺法案過關。（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1120601