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美違約危機露曙光　債限協議闖過國會第一關

美國聯邦眾議院今天表決通過民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫達成的債限協議。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯邦眾議院今天表決通過民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫達成的債限協議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天表決通過民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫達成的債限協議，災難性違約威脅算是消除一半，如今還等著過聯邦參議院這一關。

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法新社報導，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）說：「通過『財政責任法案』（Fiscal Responsibility Act）是讓美國重回正軌的關鍵第一步。」

總統拜登盛讚，眾院以314對117票通過法案，是透過「跨黨派妥協」以捍衛國家後疫情時代經濟復甦的「重要一步」。

美國財政部預估，最快本月5日便會耗盡可動用現金，面臨債務違約風險。

在眾院占多數的保守派共和黨有71名議員跑票，但在數十位民主黨議員協助下，全案順利過關並送交聯邦參議院表決，預計本週末將會通過。

麥卡錫的副手在最後數小時內忙著督促共和黨議員按黨的指示投票；民主黨領袖則信誓旦旦地說：「狠狠修理」對手的誘惑再大，也不及國家財政重要。

參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在眾院表決前說：「一旦超過期限，後果將震撼全世界，且多年後才可能恢復正常。」

「切記，債務違約幾乎可以肯定會再次引發衰退、推升物價、扼殺數百萬個工作機會，勤奮工作的人明明沒做錯事，仍將丟掉飯碗。」

參議院期盼最快明天（美東時間6月1日）傍晚進行表決。法案須在100席的聯邦參議院取得60張贊成票方能過關。

參院多數民主黨51位議員預料大多都將投下贊成票；共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）則預計黨內至少有10多位議員會力挺法案過關。（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1120601

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