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同樣是牛三寶荷葉粽 星享道親民價Pk印月一顆近千元

▲台中星享道餐廳推出「星粽只有你」端午禮盒，四款招牌粽12日前預購，享早鳥優惠699元。（圖／星享道提供）
▲台中星享道餐廳推出「星粽只有你」端午禮盒，四款招牌粽12日前預購，享早鳥優惠699元。（圖／星享道提供）

記者金武鳯/台中報導

端午飄粽香，台中市多家餐廳端出招牌名粽搶攻商機。星享道酒店的「星粽只有你」禮盒，包括去年狂賣千顆的「川府藤椒犇牛粽」等四款粽子，早鳥優惠700元有找，售價親民。印月餐廳則鎖定高端客群，推出三款精品粽，身價都不凡，重達1公斤的｢香辣牛三寶荷葉粽｣，一顆要價980元，不乏搶鮮者。

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坊間粽子種類多，近年來又時興創意粽，讓人眼花撩亂。星享道酒店為滿足客人不同需求，今年推出的「星粽只有你」禮盒，口味多元，包括招牌名粽「川府藤椒犇牛粽」的牛三寶荷葉粽，首次推出的「御品蒲燒鰻魚粽」，傳統不敗款的「蛋黃香菇鮮肉粽」，還有甜而不膩的「端陽藏月相思粽」四款，涵括了「山珍海味、傳統與創意，甜鹹味」，全都吃到了。

▲星享道的「川府藤椒犇牛粽」，主要內餡是牛三寶，因麻香味過癮，售價親民，年年熱賣。（圖／星享道提供）
▲星享道的「川府藤椒犇牛粽」，主要內餡是牛三寶，因麻香味過癮，售價親民，年年熱賣。（圖／星享道提供）
其中，「川府藤椒犇牛粽」年年熱賣，它是以星享道酒店最受歡迎的「犇牛煲」發想開發，特選美國牛腱、牛肚、牛筋等牛三寶食材，再以獨家秘方滷汁加上四川大紅袍、二荊條、藤椒燉煮後，包入荷葉後炊蒸，軟嫩入味、麻香過癮的牛三寶，讓人一吃上癮，回頭客超多。且據李時珍《本草綱目》記載，藤椒具有散寒解毒、散瘀活絡、消食健胃、增進食欲之療效，在暑氣逼人的夏天，這一味最對味。

▲「端陽藏月相思粽」，外層是軟Q的糯米拌入椰糖，添加紅豆泥內餡，再搭配鹹蛋黃，入口甜而不膩。（圖／星享道提供）
▲「端陽藏月相思粽」，外層是軟Q的糯米拌入椰糖，添加紅豆泥內餡，再搭配鹹蛋黃，入口甜而不膩。（圖／星享道提供）
今年新開發的「御品蒲燒鰻魚粽」，由師傅細心處理的鰻魚，抹上自製的日式醬汁包入糯米中，再以竹葉包裹後炊蒸，讓風味滲入米中，完整吸收食材的精華，鮮味四溢，鹹甜交織，預料也會大賣。至於「端陽藏月相思粽」，外層是軟Q的糯米拌入椰糖，添加紅豆泥內餡，再搭配鹹蛋黃，入口甜而不膩，是最受歡迎的端午甜粽。至於「蛋黃香菇鮮肉粽」，那是阿嬤的古早味，可說是經典不敗款，百吃不膩。 6月12日 前，禮盒享早鳥價 699元。

老字號中餐廳｢印月｣，今年推出三款頂級精品粽，分別是｢龍蝦鮑魚桃膠粽｣、｢鮑魚紅藜一品粽｣、｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要搶攻金字塔高端客群商機。其中，一顆重達1公斤的｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要價980元，是以清香荷葉包裹牛肚、牛筋、牛腱、花菇、鹹蛋黃、栗子與菜脯等內餡，用料實在，散發著令味覺悸動的麻香沁辣。

▲印月餐廳推出一顆重達1公斤的｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要價980元，依舊有人搶鮮。（圖／印月提供)
▲印月餐廳推出一顆重達1公斤的｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要價980元，依舊有人搶鮮。（圖／印月提供)
另集結龍蝦、鮑魚、桃膠等頂級食材的｢龍蝦鮑魚桃膠粽｣，一顆468元，屬於北粽做法，糯米先蒸過後，再加入炒香配料，塑型後再蒸一回，米粒口感分明黏Q，在龍蝦、鮑魚、桃膠的鮮甜中摻雜了黑豬肉、花菇與筍子等豐饒餡香，馨香盈口。每顆298元的｢鮑魚紅藜一品粽｣，以被美國太空總署NASA 稱為「最適合太空人食用」的紅藜為食材，輔以鮑魚、栗子、鹹蛋黃與菜脯，美味不失營養，是養生族的首選。

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