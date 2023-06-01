同樣是牛三寶荷葉粽 星享道親民價Pk印月一顆近千元

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其中，「川府藤椒犇牛粽」年年熱賣，它是以星享道酒店最受歡迎的「犇牛煲」發想開發，特選美國牛腱、牛肚、牛筋等牛三寶食材，再以獨家秘方滷汁加上四川大紅袍、二荊條、藤椒燉煮後，包入荷葉後炊蒸，軟嫩入味、麻香過癮的牛三寶，讓人一吃上癮，回頭客超多。且據李時珍《本草綱目》記載，藤椒具有散寒解毒、散瘀活絡、消食健胃、增進食欲之療效，在暑氣逼人的夏天，這一味最對味。
今年新開發的「御品蒲燒鰻魚粽」，由師傅細心處理的鰻魚，抹上自製的日式醬汁包入糯米中，再以竹葉包裹後炊蒸，讓風味滲入米中，完整吸收食材的精華，鮮味四溢，鹹甜交織，預料也會大賣。至於「端陽藏月相思粽」，外層是軟Q的糯米拌入椰糖，添加紅豆泥內餡，再搭配鹹蛋黃，入口甜而不膩，是最受歡迎的端午甜粽。至於「蛋黃香菇鮮肉粽」，那是阿嬤的古早味，可說是經典不敗款，百吃不膩。 6月12日 前，禮盒享早鳥價 699元。
老字號中餐廳｢印月｣，今年推出三款頂級精品粽，分別是｢龍蝦鮑魚桃膠粽｣、｢鮑魚紅藜一品粽｣、｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要搶攻金字塔高端客群商機。其中，一顆重達1公斤的｢香辣牛三寶荷葉粽｣，要價980元，是以清香荷葉包裹牛肚、牛筋、牛腱、花菇、鹹蛋黃、栗子與菜脯等內餡，用料實在，散發著令味覺悸動的麻香沁辣。
另集結龍蝦、鮑魚、桃膠等頂級食材的｢龍蝦鮑魚桃膠粽｣，一顆468元，屬於北粽做法，糯米先蒸過後，再加入炒香配料，塑型後再蒸一回，米粒口感分明黏Q，在龍蝦、鮑魚、桃膠的鮮甜中摻雜了黑豬肉、花菇與筍子等豐饒餡香，馨香盈口。每顆298元的｢鮑魚紅藜一品粽｣，以被美國太空總署NASA 稱為「最適合太空人食用」的紅藜為食材，輔以鮑魚、栗子、鹹蛋黃與菜脯，美味不失營養，是養生族的首選。