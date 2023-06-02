NBA總冠軍賽／防止金塊主場「高原反應」？巴克利播報時戴氧氣罩
丹佛金塊主場波爾體育館海拔較高，因此從季後賽開打以來，「高原反應」就成為外界很常討論的一個話題。而在今（2）日的總冠軍賽G1開打之前，球評Charles Barkley（巴克利）和Grant Hill也開玩笑地戴上了氧氣罩，來製造節目效果。
運動中心/綜合報導
丹佛海拔高度5280英尺(約1609.3公尺)，鄰近洛磯山脈，來自低海拔地區的人們在此活動可能會出現「高原反應」等各種因高度變化而出現的不適症狀，直到身體逐漸適應較低的氣壓和較低氧氣的環境。
任何來過金塊主場打球的運動員都會說，科羅拉多州的海拔高度差異很大， 丹佛被稱為「哩高城」是有原因的。而邁阿密熱火隊將不得不在NBA總冠軍賽上，克服這樣的難關。
對此熱火總教練Erik Spoelstra直言他並不擔心，「我們不會去想這些東西，我們的球員狀態很好，準備好參加比賽了。如果丹佛想要在珠穆朗瑪峰的山巔上打球，我們也沒問題。」
而為NBA TV 報導總冠軍賽的Barkley和Hill顯然也對此玩得很開心，他們在場館中播報時試圖戴上氧氣罩，也忍不住哈哈大笑起來。對於坐在椅子上的人來說，這應該不成問題。