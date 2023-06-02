NBA總冠軍賽／Jokic生涯總冠軍賽首戰就砍大三元 比肩Kidd、詹皇
丹佛金塊今（2）日以104:93擊敗邁阿密熱火，總冠軍賽首戰開胡，球隊明星中鋒Nikola Jokic砍下27分「大三元」的數據，率隊贏球。同時，他也追趕上名人堂球員Jason Kidd等人的紀錄，繼續書寫生涯里程碑。
記者黃建霖/綜合報導
這一場比賽Jokic上場40分鐘，繳出27分14助攻10籃板的全面表現，全場12投8中，個人本次季後賽第9次得到「大三元」，也是繼傳奇球星Kidd之後，第2位在生涯總冠軍賽首戰就上演大三元表現的球員。
今天他打得十分高效，投籃命中率超過6成，成為第4位在總冠軍賽拿下「25分大三元」、還能將命中率維持在60%以上的球員，前3人分別是James Worthy、LeBron James和Jimmy Butler。
在此役賽後，本賽季Jokic在季後賽已經得到「450分、200籃板、150助攻」，在聯盟史上單賽季的季後賽此前只有兩人做到過、而且都是前鋒球員，分別是LeBron James和Larry Bird。
賽後受訪時，Jokic表示自己不用出手投籃，也能在場上產生影響力。至於對末節遭到熱火猛烈反撲，他則稱球隊需要保持專注力，因為對手無論如何都不會放棄。