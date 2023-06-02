網紅麵包包認「抗癌3年是假的」！病照全部盜圖　人設一夜全毀

網紅集體翻車！半個月「5位人設全毀」　麵包包假抗癌老公都被騙

▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖／麵包包IG）
▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖／麵包包IG）

記者張嘉哲/綜合報導

從五月中開始，網紅界就一直相當不安寧，先是從林叨囝仔「七寶媽」開始被爆料許多黑料，接著網紅劉芒也被攝影師指出工作上配合有問題，然後是兩性專家口罩男11年婚姻破局，到最近的插畫家「厭世工程師」爆出性騷擾、健身網紅麵包包假罹癌，「製造抗癌鬥士人設」翻車等等，才短短半個月，就有五個人人設毀滅，都掀起不少討論。

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一、林叨囝仔七寶媽黑料連環爆

網紅「林叨囝仔七寶媽」先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，7寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。

▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔7寶媽曾經懷孕8個月登百岳。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
二、劉芒遭攝影師、廠商指控「耍流氓」

一位知名攝影師日前在IG爆料發文，表示「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，表示劉芒團隊經常需要針對照片調修一番，攝影師都辛苦修片修到凌晨，而且這樣的情況一連就是5天，前後就修了40小時。貼文後來甚至釣出多名廠商苦主。對此，劉芒本人也立刻發文道歉，不過人設大翻車的她，IG馬上數千人，顯見事件殺傷力非常大。

▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默。（圖／翻攝劉芒IG）
▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默，深受大批觀眾喜愛，但日前卻被爆出工作上難配合之情事。（圖／翻攝劉芒IG）
三、兩性專家口罩男11年婚姻破局

兩性專家口罩男經常在臉書分享「經營感情」的種種寶典，深受不少女生的喜愛，沒想到日前卻傳出口罩男自己的「婚姻不保」，讓不少粉絲感到傻眼表示「老師....平常不是都是你教我們怎麼經營感情的嗎QQ」日前則又爆出前妻樂兒與神秘男子約會的照片，讓口罩男與前妻的離婚原因又上熱搜排行榜。

▲兩性作家口罩男與妻子曾樂兒婚變的傳言被經紀人證實了。（圖／口罩男 臉書）
▲兩性作家口罩男與妻子曾樂兒正在協議離婚。（圖／口罩男臉書）
四、人氣插畫家「厭世工程師」爆性騷擾女性

近日一名外拍小模發文控訴「厭世工程師」拍下自己的私密照之後，為了滿足虛榮心，將照片外流至臉書社團，甚至在活動上性騷擾多人。對此，「厭世工程師」立刻發文致歉，目前臉書也是關版的狀態，表示「正在積極去尋找那些被我傷害的人進行溝通，確認與還原當下的情緒跟事實，我會盡力去進行後續溝通與補償」。

▲一位小模出面爆料插畫家「厭世工程師」性騷擾案件。（圖/翻攝推特）
▲一位小模出面爆料插畫家「厭世工程師」性騷擾案件。（圖/翻攝推特）
五、抗癌三年都假的！網紅麵包包假罹癌連老公都不知

健身網紅「麵包包」在3年前透露自己罹患了胰臟癌第4期，隨後在個人IG上發出許多抗癌的心路歷程，表示從治療到健身，自己堅強活下去讓病情好轉超勵志故事，也獲得不少粉絲敬佩與支持。然而沒想到，最近麵包包被踢爆「一切都是裝病」，所有病態照片都是網路上盜圖，眼看紙包不住火，麵包包在日前發文道歉承認「自己根本沒有罹癌」，就連自己的現任老公都不知情，勵志人設大翻車。

▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖/麵包包IG）
▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖/麵包包IG）

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