LINE新功能「AI自拍」一次產出百張美照 5步驟教學、費用全公開
ChatGPT掀起生成式AI浪潮，近期又因為AI教父、NVIDIA共同創辦人兼執行長黃仁勳來台再起炫風，LINE也加入這股AI之戰，推出「AI自拍」功能，上傳10-20張個人臉部清晰照片，可以在24小時內生成5種不同風格、共100張AI人像圖片，但這項服務是需要收費的，需要130枚LINE代幣，約90元台幣，如果等不及想要快速產出，費用要多一倍260枚代幣才能得到。該怎麼使用，5步驟公開！
記者周淑萍/綜合報導
LINE 在2月關閉虛擬人像服務後，今（2）日有相關的替代方案，推出了「AI自拍」，上傳自己10~20張自拍照後，會由AI生成100張優化過後的自拍照，提供有最接近真實照片「基本款」、創造虛擬人物形象的「夢幻款」、水彩素描手繪風格的「藝術款」等不同風格。可將AI人像圖片設為 LINE 個人圖片或分享至社群媒體。
但「AI自拍」不是免費服務，基於不同的生成效率，提供兩種價位的方案：24小時內生成100張 AI 人像圖片，需要130枚 LINE 代幣，約為90元台幣，想要在短時間內生成100張 AI 人像圖片則要倍數的代幣，須支付260枚 LINE 代幣才能使用。
📍「AI自拍」使用方法5步驟：
- 在 LINE 主頁點選個人檔案
- 點選「Profile Studio」（個人檔案工作室），選擇「AI 自拍」。
- 依照指示挑選10到20張臉部照片。
- 選擇價位方案，生成效率各有不同。
- 人像圖片生成完畢後，用戶將收到通知，人像圖片可以設成 LINE 個人圖片，或是下載為圖檔自由使用。