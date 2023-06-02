不可或缺！台灣在全球供應鏈地位獨特　「去台化」後果恐不堪設想

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報導隨後以蘋果公司及其零件的生產過程為例，說明台灣在供應鏈中不可或缺。每部iPhone需要約1500個零組件，近70%的蘋果頂級供應商總部位在中國（26%）、台灣（23%）、美國（18%），至於日本（17%）和韓國（7%）則擠入前五大。
其中最有價值的零件，包括核心處理器、5G數據機、Wi-Fi晶片和高階相機鏡頭則均由台灣公司在台灣製造。報導強調，台灣供應商占每部iPhone材料總費用的近200美元，達36%。而中國供應商則集中在技術要求不高的領域，例如產品組裝與機械零件。不過中國供應商數量過去幾年已經超過所有其他國家和地區，成為公司總數最多的供應來源地，而且開始往供應鏈上游移動。
新冠疫情揭露了國際供應鏈在後勤環節上的薄弱。地緣政治緊張局勢，更具體說來就是台灣爆發戰爭的威脅，更給科技公司帶來額外壓力，讓它們改變運營方式。報導指出，若發生台海危機，就算沒有全面戰爭，中國封鎖台灣之類的行動，將可能導致嚴重的全球動盪。
美國半導體協會（SIA）估計，台灣代工業者的邏輯晶片生產若中斷，恐導致依賴相關供應的電子設備製造商損失近5000億美元（約台幣15.5兆元）營收。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）最近估計，台海衝突將導致超過2兆美元（約台幣62兆元）的經濟活動面臨風險。
蘋果關鍵產品組裝商仁寶電腦高層表示，「大眾低估台灣在供應鏈中的地位，這不僅僅是關於半導體。我們擁有非常完整的供應鏈，從晶片、零件、印刷電路板、外殼、鏡頭到組裝，任何人們能想得到的服務都有。如果台灣發生軍事摩擦，整個全球供應鏈肯定會崩潰。」
報導稱，即使晶圓代工龍頭台積電在美設廠，讓蘋果公司擁有「美國製造」的晶片，也仍會面臨晶片無法放入完整裝置中而無用武之地的局面。
晶片和材料檢測業者閎康科技董事長及創辦人謝詠芬說法指出，「如果有人襲擊台灣，或者出現嚴重的生產中斷…全球科技和電子業基本上就完蛋了。」