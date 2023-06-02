World Gym辦5000人春酒嗨翻 宣布跨足零售服務
睽違4年，全台健身業龍頭World Gym，今日以「World Dream夢想世界」 為主題，在台中市國際展覽館席開400多桌辦春酒，宴請來自全台117家分店近5000員工，全場嗨翻天。台灣區總裁柯約翰表示，看好疫後運動人潮回籠，World Gym將持續展店，年底總店數會來到123家，總營業額也將超越疫情前水準，上看百億元。
記者金武鳯/台中報導
World Gym主題春酒，不只是品牌年度頒獎典禮，更完整復刻遊樂園場景，規劃有光影太空區、遊樂區、商店街和馬戲團區，同時搬來旋轉木馬、巨型夾娃娃機，還有摩天輪、熱氣球等大型立體造景，犒賞員工一年辛勞，員工三五成群拍照，更有人變裝自娛娛人。最期待的是壓軸摸彩，獎項超過150個，最大獎是逾250萬元現金。
柯約翰表示，World Gym挺過最艱辛的疫情時刻，終於迎來運動人潮回籠的美好時刻。World Gym會持續擴展新店、衝刺教練課程銷售外，今年正式跨足零售服務，銷售運動服飾和周邊商品，也會陸續在各分店設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的餐點，推出品牌全新概念World Gym Express Pro。
此外，疫後投資健康，已為全齡層所重視，World Gym也將引進更多運動科技，如導入AI智能科技與資訊，給予會員最棒的健身體驗。柯約翰也宣告，World Gym APP儀表板功能今日上線，透過健身數據的科技整合與分析，正式啟動運動智能新生活。
柯約翰表示，過去World Gym主要營收來源是健身房會籍，以及教練課程銷售各占5成，今年因為新增健身服飾、健身用具及補充品等零售事業，再因持續展店，目前全台已有117家，年底前預計將再增加6家，全年展店12家，在在有助於提升總營收，預估今年將超越109年疫情前歷史新高，突破百億元水準。