NBA總冠軍賽／熱火僅2次罰球破紀錄　Adebayo：我們創造了歷史

NBA總冠軍賽／熱火僅2次罰球種下敗因　Barkley：他們得要有B計畫

▲熱火主將Jimmy butler切入上籃得分，他們在G1的罰球次數過少種下敗因。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火主將Jimmy butler切入上籃得分，他們在G1的罰球次數過少種下敗因。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火在總冠軍賽G1只得到了2次罰球，創下聯盟單場單隊罰球的新低紀錄，最終也以93:104輸給丹佛金塊。TNT球評們在討論到這件事時皆認為，熱火不能滿足於跳投，而需要給籃筐施加更多壓力，透過積極切入上籃來取得罰球。

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此役賽後，熱火主將Jimmy Butler坦言他們在這場比賽中沒找到進攻節奏，主要原因在於球隊投了很多跳投，而不是對籃框施加足夠的壓力，然後站上罰球線，「必須更多的上籃，才能得到更多罰球；當你一直投籃不進時，比賽很快就會失控。」

擔任TNT球評的Grant Hill對此說法也有同感，他認為熱火實在出手太多次外線了，而在面對金塊這支球隊時，應該要更積極的進攻籃框，因為對方沒有出色的護框者，應該要嘗試給這支球隊造成一些麻煩。

「金塊在整個例行賽都為此掙扎，在季後賽中，Kevin Durant面對他們攻擊籃框取得成功、Anthony Edwards也切入取得分數，所以如果你用一種更積極的心態進攻，或許就會得到更好的機會。」Hill直言，雖然他不知道熱火該怎樣去做到這一點，但他們絕對應該更積極的衝擊籃下。

顯然熱火可能需要在下一場改變他們的進攻方式，Hill表示他們絕不能讓金塊打得那麼舒服，或許一些搶斷抄截的轉換快攻會有一些效果，總之他們要給對手造成一些麻煩。

而Charles Barkley則是直言不是不能投外線，但當手感差時，就要有可以調整的計畫，「當你能投進三分球時當然很棒，但若你做不到，那就需要有B計畫。」他直言若Tyler Herro回歸或許能對戰局產生影響，因為後者是一個出色的單打好手，「這就像當Kyle Lowry在場上——而不是那些定點射手時，熱火可以打得更快，可以得到一些輕鬆的分數。」

「就像之前，塞爾提克總是在想『當我們投進三分時，我們就贏了』，廢話！還用你們說嗎？但關鍵是出色的球員和球隊需要有B計畫和C計畫。」Barkley如此總結道。

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