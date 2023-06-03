落實協和電廠「以氣換油」！陳建仁：盼各界合作四接案
（中央社記者賴于榛台北3日電）基隆市府日前廢止同意協和電廠（四接）開發公文，行政院長陳建仁今天說，依法行政相當重要，盼經濟部等與基隆市政府持續溝通，各界攜手合作，落實協和電廠「以氣換油」計畫。
台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站。不過，基隆市府認為，如今協和電廠3.0版東移方案已經與當年不同，因此5月底廢止民國109年發給台電的「原則同意」開發函文，要求台電重提申請。
環保署則認為，東移方案是「協和發電廠更新改建計畫」範疇的一部份，僅須進行環境調查作業，屬實質審查的範圍，無須重新辦理範疇界定會議。
陳建仁今天出席「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」基隆場活動，他接受媒體訪問表示，淨零排放和能源轉型是台灣與國際接軌的重要關鍵，協和電廠此次「以氣換油」的增氣計畫，除可減少碳排，更重要的是確保基隆以及北台灣的能源供應，同時減少空氣污染，讓基隆的空氣品質變更好。
他說，依法行政相當重要，經濟部和台電應該繼續和基隆市政府、社會各界做更好的溝通，也盼各界能夠攜手合作，確實落實協和電廠「以氣換油」計畫。（編輯：郭無患）1120603