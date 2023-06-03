NBA總冠軍賽／面對金塊使用Gordon打點　熱火將不得不和湖人看齊

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金塊球員在低位有體型優勢 但湖人在西決曾做出因應
金塊體型優勢不只體現在Jokic身上，而是在各個位置上都比他們的對手更高、更強壯、運動能力更好，那讓防守球員在爭搶位置以及面對背框時必須要付出更多的體力。
在此役之中，金塊面對熱火在低位打了12回合，得到11分，得分率91.7%；而西區決賽對湖人，他們場均打14.5回合、得到6.3分，得分率43.1%。顯然洛城在這一點上，做得更為理想。
為了牽制Jokic和Jamal Murray的配合，因此Bam Adebayo不得不站到更高的位置，這就給內線留下了一個巨大的空間，而金塊開賽很好的利用了它。Gordon和Murray在處於那個位置時，會給Gabe Vincent製造巨大的身體壓力。在首節金塊很輕鬆地利用這一點就拉開了分差，兩隊球員和教練賽後都認為，這個階段讓金塊打下了領先的基礎，並直至終場。
湖人也主打三後衛，他們也吃了很多金塊側翼體型的虧，但他們在低位面對這樣的問題時，受到的衝擊較小。因為除Anthony Davis之外，LeBron James的體型十分出色，他非常壯碩，身體素質良好；八村壘也是如此，他們可以承擔一部分的護框責任，這幾名前鋒的協防是有威脅性的。
這是熱火非解決不可的問題，因為低位是一個相對簡單得分的區域，它受手感波動的影響最小，只要有效金塊肯定會一直用下去。他們可能將不得不在G2增加一些陣容上的體型，Haywood Highsmith幾乎肯定會增加上場時間，Kevin Love也是可以加以運用的人選之一。
Jokic的高位轉移球是聯防天敵 熱火必須準備B計畫
在例行賽雙方的兩次交手中，金塊低位單打了30個回合，得到了47分，他們在這一塊摧毀了熱火，而到了季後賽反映出來的仍是一樣的結果。面對這樣的體型優勢，聯防確實是一個選項，他可以保護球隊矮小的後衛，但這似乎有些治標不治本。
金塊在本賽季面對聯防的得分率高達93%，平均每回合得到1.2分。很多人已經對此有過討論，Jokic的傳球能力和他技術的全面性，讓他總能找到區域聯防中的空檔，讓這一切不起作用。
所以熱火也需要B計畫，那就是在聯防失效後，還能有什麼權宜之計可以暫時去影響對方的進攻節奏。增加陣容體型，將Adebayo保留在禁區是一個方式；G1下半場Jimmy Butler去防守Gordon也是一種方式。但將自己最好的外線防守者，放在對方第4、甚至第5點的進攻威脅上，可能會有些可惜。
熱火G1的發揮不算差 這因如此才更為絕望
第一戰會讓熱火有些沮喪的是，他們並沒有打得特別糟，甚至在一些地方已經得到了他們想要的效果。儘管射手錯過了一些三分球空檔，但Adebayo迎來爆發，後衛在末節掩護中去進攻Jokic也取得了一些成效。
在防守端，他們籃板沒有吃虧——這也讓金塊的快攻無從發揮（只有9分）；全場只發生了8次的失誤，比對手多攻了8球；實際上讓Jokic遠離禁區、來自弱側的協防時間很好，且也沒有讓金塊射手有太好的發揮。
但儘管是這樣，他們仍然輸了雙位數的分差，而且若不是末節金塊有些鬆懈了，本將會是一場慘敗。
正是因為雙方在陣容上的明顯差距，所以熱火應該要進行一些大膽且激進的策略。Erik Spoelstra是很多人心中，本次季後賽的最佳教練，下一場應該有機會看到他在這方面的迅速調整。
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