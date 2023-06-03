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華爾街日報調查：未來1年經濟衰退機率達61%　93%的CEO已在做準備

▲根據《華爾街日報》舉行的一場調查，受訪的經濟學家們認為未來一年內，發生經濟衰退的機率為61％。而根據世界大型企業聯合會（The Conference Board）調查，93％的美國公司CEO表示，已經在著手替經濟衰退做準備。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《華爾街日報》舉行的一場調查，受訪的經濟學家們認為未來一年內，發生經濟衰退的機率為61％。而根據世界大型企業聯合會（The Conference Board）調查，93％的美國公司CEO表示，已經在著手替經濟衰退做準備。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

根據《華爾街日報》舉行的一場調查，受訪的經濟學家們認為未來一年內，發生經濟衰退的機率為61％。而根據世界大型企業聯合會（The Conference Board）調查，93％的美國公司CEO表示，已經在著手替經濟衰退做準備。但奇怪的是，美國股市仍在持續上漲，似乎不受黯淡前景影響。

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《CNBC》報導，引用了上述兩份調查結果，顯示無論是經濟學家或是公司經理人，都認為經濟衰退即將來臨，雖然這並不意味著事情一定會發生，但是投資大眾似乎擁有截然不同的想法，因為標準普爾500指數在今年累積已經上漲超過10％，美國的就業與消費支出也超乎預期的強勁。

嘉信理財集團（Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，「我們正處於一個獨特的狀態，這在過去幾乎找不到可以類比的時期」，通膨居高不下但就業持續強勁，多數公司看衰經濟但股市仍然上漲。

桑德斯指出，經濟衰退正在發生、但沒有全面發生。大家一定都有在新聞上看到許多大企業裁員的消息，但在同時，也有某些領域的企業獲利遠遠超乎預期，這樣混亂的現象經濟學家稱之為「滾動式衰退（rolling recessions）」，衰退在不同時間影響不同行業，和過去衰退發生時百業蕭條的狀況不同。

桑德斯表示，聯準會如果要停止升息，那麼經濟表現肯定需要比現在再降溫。換言之，市場維持這樣的狀態，只會讓聯準會繼續升息，一直到經濟衰退確實發生，聯準會才會放手讓利率降低。

桑德斯認為，投資者最終必須要修正他們的期望，似乎很多人期待聯準會很快就會調低利率，但恐怕投資大眾期待的事情不會發生。桑德斯建議，在這個階段，投資者應該把資金投向擁有足夠現金流、體質強韌的企業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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