華爾街日報調查：未來1年經濟衰退機率達61%　93%的CEO已在做準備

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嘉信理財集團（Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，「我們正處於一個獨特的狀態，這在過去幾乎找不到可以類比的時期」，通膨居高不下但就業持續強勁，多數公司看衰經濟但股市仍然上漲。
桑德斯指出，經濟衰退正在發生、但沒有全面發生。大家一定都有在新聞上看到許多大企業裁員的消息，但在同時，也有某些領域的企業獲利遠遠超乎預期，這樣混亂的現象經濟學家稱之為「滾動式衰退（rolling recessions）」，衰退在不同時間影響不同行業，和過去衰退發生時百業蕭條的狀況不同。
桑德斯表示，聯準會如果要停止升息，那麼經濟表現肯定需要比現在再降溫。換言之，市場維持這樣的狀態，只會讓聯準會繼續升息，一直到經濟衰退確實發生，聯準會才會放手讓利率降低。
桑德斯認為，投資者最終必須要修正他們的期望，似乎很多人期待聯準會很快就會調低利率，但恐怕投資大眾期待的事情不會發生。桑德斯建議，在這個階段，投資者應該把資金投向擁有足夠現金流、體質強韌的企業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。