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響應世界環境日 環保署邀民眾一起減塑惜食護環境

▲響應世界環境日，來自全台各縣市環保局處擺攤宣導「減塑惜食護環境」。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)
▲響應世界環境日，來自全台各縣市環保局處擺攤宣導「減塑惜食護環境」。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)

記者金武鳯/ 台中報導

響應世界環境日「塑戰速決」精神，環保署與全台縣市環保局處合作，今日在台中文化部文化資產園區舉辦「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」活動，藉由市集展出、兒童劇等，教導民眾在日常生活中落實減塑及惜食，用淨零綠生活行動朝2050淨零目標前進

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環保署副署長沈志修表示，全球氣候變遷除加劇水資源缺乏的危機外，也對動植物生態造成衝擊，連帶影響人類食物來源與飲食結構，「塑戰速決永續食尚」活動，以「減塑」及「綠色飲食」為主題，適合全家大小一同參與。由於適逢假日，不少親子一起參與今天的活動，現場熱鬧滾滾。

▲環保署副署長沈志修表示，「塑戰速決永續食尚」活動，以「減塑」及「綠色飲食」為主題，適合全家大小一同參與。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)
▲環保署副署長沈志修表示，「塑戰速決永續食尚」活動，以「減塑」及「綠色飲食」為主題，適合全家大小一同參與。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)
活動開場由重擊現實打擊樂團，用輕鬆有趣的唱說方式，籲請大家響應綠色飲食，例如葡萄要連皮帶籽及果肉「惜食吃」。接著由兒童劇團演出「減塑永續食尚」舞臺劇，藉由劇情告訴大家，在日常生活中，很多人可能因貪圖便利而製造許多一次性餐具、廚餘等廢棄物，造成環境巨大負擔，呼籲大家儘量減少使用一次性塑膠製品，落實無塑飲食與惜食行動。

▲重擊現實打擊樂團，用輕鬆有趣的唱說方式，宣導綠色飲食及減塑惜食觀念。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)
▲重擊現實打擊樂團，用輕鬆有趣的唱說方式，宣導綠色飲食及減塑惜食觀念。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.3)
現場並舉辦「減塑品格外」市集，由環保署進行惜食行動宣導及展示全國校園推動永續食物成果外，來自16個縣市環保局處透過趣味遊戲，以及提供格外品美食供民眾品嚐。此外，在地達人也分享如何料理格外品、響應減塑及惜食行動等精彩環節。為鼓勵民眾參觀或體驗「減塑品格外」市集區攤位，環保署還設計了市集攤位集章活動，集滿4個戳章即可換取1次「當季蔬果抓抓樂」機會，讓民眾自備環保袋把免費抓到的當季蔬果帶回家。

「永續食尚」電影院於當日下午6時播放「五星級明日餐廳」電影，影片中描述有「詩人主廚」之稱的美食社會運動家瑪西默博圖拉主廚所開設「未來餐廳」，劇中他進行了一項秉持「食物零浪費，剩食變盛食」的飲食革命，是一部最具顛覆想法的美食電影。

除此，全國22縣（市）的地方環保機關，將於6月5日起於各地辦理世界環境日相關活動，邀請大家一起走到戶外接觸大自然，感受美好的環境。對環境教育活動有興趣的民眾，可持續關注「環保署臉書粉絲專頁」或「環境教育友你友我臉書社團」，一同用淨零綠行動來守護我們的地球。

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