人物／王丹20歲領導天安門學運名聞全球　六四34周年捲入性騷風暴

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王丹入獄後，家屬喊話他身體欠佳，希望能讓他保外就醫，之後經人權團體致函給當時的美國總統柯林頓，中國政府在1998年柯林頓訪中前夕，以「出於人道主義考慮」為名，允許王丹保外就醫，4月19日將他遞解前往美國底特律，王丹自此展開流亡生涯，並在美台等地學術圈，積極推廣自己理念。
1999年，王丹首次來台，2000年前總統陳水扁就職典禮時，王丹也曾受邀觀禮，2009年起，王丹在台定居，並到到政大擔任客座教授，2010年9月到清華大學人文社會學院客座助理教授，2014年太陽花學運爆發，王丹也以過來人的身分，對台灣學運表達全力支持。不過他與太陽花領袖之一、同為清大畢業的陳為廷關係匪淺，當陳為廷爆發襲胸爭議時，王丹說，「不好色才是人格缺陷」，引發爭議。
王丹解釋，柯林頓任內也有緋聞風波，但美國人還是原諒他，因為公眾人物需要的是能力，不是私德的示範者，陳為廷確實做錯，但如果批評「好色的人有人格缺陷」，「我就看到了假道學的影子。」
此外，由於王丹的身分特殊，並未擁有中國或美國護照，而是以難民身分獲得美國永久居留證（綠卡），每次都必須先獲得美方開立「返美證」，我方才會同意他入境，手續複雜，他曾批評台灣官方審查速度太慢，2014年7月更在臉書求救，說自己罹患腦瘤，數度昏倒，希望台灣提供協助，讓他回台就醫。此舉也引發網友質疑他耍特權。
2014年底，網友發起連署，「請王丹先生離開台灣」，清大決定不續聘。2015年，王丹轉往中正大學任教，2年期滿後返美，2018年在美國首都華盛頓成立智庫機構「對話中國」，今年六四，王丹則在紐約創辦六四紀念館。
王丹2014年時曾在臉書分享自己新買了一隻紅貴賓犬做伴，挨批沒有「以領養代替購買」，遭網友批評，他回應是因為沒有台灣身分證，所以無法領養。作家莫羽靜近日在臉書分析，王丹面對危機時，所採取的策略是拒絕溝通，這會降低他的可信度，甚至許多原本是王丹腦粉的網友，還因此都被王丹封鎖。
王丹是對抗中國暴政的象徵，但正如許多網友所言，面對中國可以勇敢挺身而出，但面對自己捲入性騷擾的爭議，迄今卻不願正面回應，連自己同溫層都說服不了。現在受害者要求王丹不要再以六四當理由，要求6月6日前出面回應，王丹若再不出面說清楚，未來每年的六四，不再只是中國民主的汙點，也會是王丹個人的汙點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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