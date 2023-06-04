中防長回應共軍挑釁行為：不到別國領空領海就沒事

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在此之前，一架中國戰鬥機5月底在南海國際空域近距離逼近一架美國軍機。
李尚福今天在「香格里拉對話」亞洲安全會議針對「中國的新安全倡議」發表演講，接受與會人士提問。
對於近期在海空領域出現共機、共艦與他國軍機軍艦過於接近的問題，他回應說，中國和很多相關國家都有制定海空相遇規則，為避免相遇時發生不必要危險。但他反問，為什麼這些問題都發生在「中國領空和領海附近」，而不是其他國家領空、領海附近？
他稱，中國軍機和軍艦不會到其他國家領空領海附近做「所謂的航行霸權」。要避免這些情況，最好的辦法就是各國軍機、軍艦都不要到別國的領海領空附近，「管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機」。
李尚福表示，在自己國家領空領海附近飛，保衛自己國家安全，不會有任何問題，「我希望是這樣」。
他說，自由航行沒有問題，但中國要防止的是藉由自由航行、無害通過，「實現霸權行為」。作為中國國防部長，他每天都接到很多訊息，很多外國軍機、軍艦在中國領土附近，但不是為了無害通過。
另一方面，美軍印太司令部聲明表示，美加船艦穿越台灣海峽，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾。聲明指出，美軍在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作。
李尚福3月接任中國防長。時值美中關係緊繃、地緣政治情勢升溫，他在國際場合公開的發言，外界格外關注。（編輯：陳承功）1120604