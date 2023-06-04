巷仔內／面對柯文哲留下的爛攤子，蔣萬安在怕什麼？

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從總統大選來看，柯文哲競選總統，不但是與同黨的總統參選人侯友宜打對台，甚至兩人民調目前還呈現拉鋸之勢，一旦誰落後，都有被操作棄保的可能，對於爭奪大位都會為不利。而柯文哲在競選期間最為驕傲的就是他的「市政」，以市政做出發，勾勒給選民未來新政府的模樣，想當然爾，柯文哲並不會提到自己的呆帳事件。對於蔣萬安來說，拿出態度，將事件提升到總統大選層級，對於侯友宜或是國民黨、甚至黨內同志的選舉，都有加分效果。
最後，則要提一下柯文哲的夫人陳佩琪，在事件爆發之時，直接在臉書Po出存摺說請台北市府開出罰單，馬上就會去繳，這不知道是法盲，還是知法玩法?與柯文哲的衛生局舊案不同，柯文哲當時是違反《醫師法》，所以可以用罰單解決；然而，面對雙城論壇呆帳，審計處不予核銷，程序應該由承辦至最高層級的秘書長陳志銘負責分擔繳納，陳佩琪的說法反而搞得像是台北市政府不敢追討一樣。
筆者認為，「向柯文哲追討呆帳」是一個政治態度，柯文哲也本就有責任出面處理這筆呆帳；對於蔣萬安來說，於個人、於市政、於國民黨、於大選，都有益處，甚至法理上也都站得住腳；但蔣萬安的「尊重議會決議」的回答卻過於懦弱、也讓外界覺得畏畏縮縮，就像一把槍丟在蔣萬安腳下，但卻沒有勇氣去用，只想跑得遠遠的；但市政問題卻也是蔣萬安的責任，逃都逃不掉，到最終，雙城論壇的呆帳仍需要解決，也需要有人負責。