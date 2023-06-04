媒體人爆曾遭現任藍委性騷擾　國民黨：依法處理、絕不護短

巷仔內／面對柯文哲留下的爛攤子，蔣萬安在怕什麼？

▲台北市長蔣萬安赴市議會接受總質詢頻被挑戰柯文哲遺留的雙城論壇呆帳。（資料照／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）
▲台北市長蔣萬安赴市議會接受總質詢頻被挑戰柯文哲遺留的雙城論壇呆帳。（資料照／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）

記者邱新博／特稿

台北市前市長柯文哲去年舉辦雙城論壇時違反議會但書，留下107萬的呆帳給現任市長蔣萬安，然後在上周總質詢時，綠營議員不斷詢問蔣萬安如何處理，但沒想到，蔣萬安、副市長李四川、林奕華，卻都只能給出「尊重議會決議」的答案，連要求柯文哲出面處理、負責的態度都不敢有一絲嶄露，不免讓人感到疑惑；而不管從蔣個人、政績、甚至未來大選的大局，蔣萬安都應該要做出態度。

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對於蔣萬安個人，他在日前的遠見民調中墊底，甚至在總質詢時被綠營議員扣上「柯規蔣隨」的帽子，要擺脫這樣的封號，「雙城論壇」呆帳的處理，明顯可以做出區隔性；面對市政，前一個類似舊案是陳水扁擔任台北市長時期舉辦核四公投，所留下的一千多萬呆帳，在去年最後決議由台北市政府核銷，台北市府成冤大頭，市民的納稅錢宛如丟進水溝。為了不重蹈「民進黨」前市長的覆輒，甚至為了歷史定位，蔣萬安有充分的理由可以跟柯文哲追討。

從總統大選來看，柯文哲競選總統，不但是與同黨的總統參選人侯友宜打對台，甚至兩人民調目前還呈現拉鋸之勢，一旦誰落後，都有被操作棄保的可能，對於爭奪大位都會為不利。而柯文哲在競選期間最為驕傲的就是他的「市政」，以市政做出發，勾勒給選民未來新政府的模樣，想當然爾，柯文哲並不會提到自己的呆帳事件。對於蔣萬安來說，拿出態度，將事件提升到總統大選層級，對於侯友宜或是國民黨、甚至黨內同志的選舉，都有加分效果。

最後，則要提一下柯文哲的夫人陳佩琪，在事件爆發之時，直接在臉書Po出存摺說請台北市府開出罰單，馬上就會去繳，這不知道是法盲，還是知法玩法?與柯文哲的衛生局舊案不同，柯文哲當時是違反《醫師法》，所以可以用罰單解決；然而，面對雙城論壇呆帳，審計處不予核銷，程序應該由承辦至最高層級的秘書長陳志銘負責分擔繳納，陳佩琪的說法反而搞得像是台北市政府不敢追討一樣。

筆者認為，「向柯文哲追討呆帳」是一個政治態度，柯文哲也本就有責任出面處理這筆呆帳；對於蔣萬安來說，於個人、於市政、於國民黨、於大選，都有益處，甚至法理上也都站得住腳；但蔣萬安的「尊重議會決議」的回答卻過於懦弱、也讓外界覺得畏畏縮縮，就像一把槍丟在蔣萬安腳下，但卻沒有勇氣去用，只想跑得遠遠的；但市政問題卻也是蔣萬安的責任，逃都逃不掉，到最終，雙城論壇的呆帳仍需要解決，也需要有人負責。

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