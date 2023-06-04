蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃！在台日本人發聲了　真實分析被狂讚

姪子結婚她包3萬6！嫂子卻嫌「太少」不夠看　眾吐槽：以後賠更多

▲不少人都曾收到親友寄來紅色炸彈「喜帖」，但該包多少禮金一直都是十分困難的一道檻！（圖／記者鍾怡婷攝）
▲不少人都曾收到親友寄來紅色炸彈「喜帖」，但該包多少禮金一直都是十分困難的一道檻！（圖／記者鍾怡婷攝）

記者潘毅/綜合報導

不少人都曾收到親友寄來紅色炸彈「喜帖」，然而禮金包多少一直都是超級難的一道檻！近期就有位女網友表示，姪子在5月底時結婚，而她與丈夫兩人參加，包出一包3萬6000元紅包，沒想到嫂子卻嫌棄「金額太少」，後續發展也讓眾多網友掀起一場對結婚禮金的深度辯論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在論壇《匿名公社》大吐苦水「哥哥的小孩在5月底結婚，身為姑姑禮金絕對不能太少，當天我禮金包了36000，參加的人數只有我跟我先生而已」，沒想到婚宴結束後，嫂嫂竟當面指責原PO「做人家姑姑才包36000，至少也要包66000，才能看吧」。

當事人一聽完相當困惑，更開始不斷心想「包36000真的太少嗎？」後來與丈夫討論後，為了不讓自己哥哥為難，所以兩人又多包3萬，湊成6萬6000元的大紅包祝賀姪子。

▲結婚、婚禮（示意圖／Pexels）
▲有位女網友表示，姪子在5月底時結婚，而她與丈夫兩人參加，包出一包3萬6000元紅包，沒想到嫂子卻嫌棄「金額太少」。（示意圖／Pexels）
這段經歷曝光後，也引發大批網友關注討論，多數人對嫂嫂的說法直搖頭「是我就三萬六要回來，以後老死不相往來」、「這是親情勒索吧」、「那這樣以後你你兒子結婚，嬸嬸記得要包18萬」、「嫂子的觀念有問題，以為之後不用包還了嗎？」。

過去《NOWnews懶人包》也整理過「婚禮紅包金額怎麼包才不失禮？」的相關細節，其中禮金部分主要先從婚宴場地等級來決定，基本算式為「一桌金額除以10人，再把金額往上加至整數」，多數人出席親友婚宴時，一人出席都會包3600，兩人則是6000以上，但最重要的是「往後回禮的金額一定要大於或等於當初他們包的禮金數」。

不熟朋友「禮金猛包6千」！新娘反陷困擾：要特別表示嗎

月子中心單月40萬「還不是最好」！男一聽嚇壞　行情曝光

「媽媽的嫁妝」用40年都沒壞！全場一看認了：耐用到誇張

口罩男被綠說話了！被勸和嘆「只是外遇或許能原諒」　妻急關社群

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀