港警嚴陣以待！六四34週年不見燭光晚會　男「手機亮燈」也被帶走

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根據《香港01》報導，今年是維園連續第四年沒有舉行燭光紀念晚會，而今晚7時半左右，一名男子坐在維園內的一張長凳上，只因開著手機燈光，就遭大批警察包圍，並將他帶上警車。在上警車前，該名男子還高舉手機向在場的記者表示，自己只是坐在那裡而已卻莫名被人干擾帶走。
另一名從馬來西亞赴港出差工作的民眾，下午離開位於銅鑼灣一帶的下榻飯店後，在門口拍了張照片，隨即遭警方上前盤查詢問、搜查背包，放行後才告知記者自己「不清楚今天是什麼日子」，直到看了手機後才恍然大悟，更稱現場氣氛相當緊張，比馬來西亞、新加坡嚴肅。
在香港維園每年舉辦的六四紀念燭光晚會，於2019年6月4日參與人數高達18萬，警方稱高峰期人數有3.7萬，但在2020年中國通過「港版國安法」後，警方以疫情及限聚令為由，向燭光晚會主辦方發出反對通知書，儘管仍有市民手持燭光進場、高舉示威標語，但現場並未坐滿。
到了2021年，港區國安法已實施，加上香港疫情仍嚴峻，維園六四燭光晚會第二年被禁，港警更封鎖六個足球場，市民無法進入。2022年，港府繼續以疫情為由，暫停維園球場申請，在警方嚴密佈場的情況下維園場內空無一人。
香港活動人士說，這類警察行動是中國終結香港異議的廣泛行動的一部分，港警則為此發表一份聲明，稱警方將高度關切「部分民眾試圖煽動和刺激其他人，犯下危害國家安全、公共秩序和公共安全的非法行動」。