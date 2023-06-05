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NBA總冠軍賽／熱火G2變陣！「愛神」Love先發　Martin確定可出賽

▲熱火鋒線Caleb Martin是球隊在季後賽倚重的大將，今天在總冠軍賽G2他確定可以上場。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火鋒線Caleb Martin是球隊在季後賽倚重的大將，今天在總冠軍賽G2他確定可以上場。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

NBA總冠軍賽今（5）日進行第2戰，此前出戰成疑的邁阿密熱火球側翼球員Caleb Martin，確定能夠上場。而球隊在先發陣容上也有所變動，「愛神」Kevin Love進入先發名單當中，體型變得更能和丹佛金塊對抗。

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熱火在本系列賽首戰不敵金塊，今天要想辦法贏球，才能避免以0:2落後的狀態回到主場。不過此前在東區決賽有精彩發揮的Martin，在昨天卻傳出因病而被放進每日觀察名單當中，今天不一定能打。

好在今天早上球隊確認他將能夠在G2上陣，全力衝擊這場比賽的勝利。今年季後賽至今，Martin場均上場30.4分鐘，可攻13.5分5.6籃板，外線命中率達44%，是熱火最倚賴的後場輪換球員之一。

在G1，熱火在各位置的體型上都處於劣勢，被金塊球員在低位不斷打點，因此他們今天也讓大前鋒Love進入先發陣容，盼克制住對手的進攻。

不過熱火得分箭頭「英雄哥」Tyler Herro則是因為右手骨折，持續缺席。此前有媒體在報導中指出，他有可能會在G3回到邁阿密之後復出，屆時會不會直接進入先發陣容之中，也是外界關注的焦點。

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