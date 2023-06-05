贈外籍漁工粽子　「無豬肉粽」友善印尼移工

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在一番介紹舉辦及合作單位後，新事社會服務中心的主持人詢問外籍漁工們，是否知道粽子背後的故事。有一位年輕印尼籍漁工舉手回答，因為在印尼國家中的華人都會包粽子吃，只是他們都包豬肉，所以我們都不敢吃。主持人特別回應，請參加的穆斯林漁工放心，這次送的粽子都沒有包任何豬肉，粽子是包花生及栗子，所以可以放心的食用。
活動上的有獎徵答環節，新事社會服務中心特別準備了二十份禮品給答對的參加者，讓參加的外籍漁工們，可以透過題目的問答，更加了解權益法規及自身的責任義務。題目的設計內容包含了網路詐騙、用電安全、環境保護及權益法規等，與移工息息相關的議題，用輕鬆有趣的方式，舉手爭取答題，答題者必須念出題目及作出答案選擇，再請全體參與者一同確認答案是否正確，透過這樣的互動方式，培力外籍漁工們有正確的認知。活動中好幾次答題者與全體參加者都沒有答對，可以看見外籍漁工的積非成是生態是很嚴重的，透過這樣的培力方式，讓一些不對的觀念可以改變，正確了解法規及權益認知。
合辦單位行政院農委會漁業署特別準備防曬手套，贈送給每位參加者，讓外籍漁工在烈日下工作，能夠保護自己避免曬傷。海洋委員會海洋保育署也提供了大毛巾，希望炎炎夏日中工作的外籍漁工們，可以用來擦汗清潔自己身體。活動最後，新事社會服務中心提供了超過一百份的布偶娃娃及玩具，讓外籍漁工爸爸們，可以將拿到的玩具及娃娃，寄回去母國給心愛的孩子，讓親子關係能夠有更緊密的連結，不因距離而疏遠。同時也在活動尾聲，把代表平平安安的粽子發送給外籍漁工們，希望吃了粽子後能夠平安順利，將來工作期滿帶著滿滿的努力回到家鄉與家人團聚。這次活動中，新事社會服務中心把公部門及民間各單位的愛心及關懷，就像粽子一樣包在一起，讓外籍漁工感受到與眾不同的愛。
在中華文化中，粽子是一個具有特別意義的代表性食物在屈原投江故事中，相傳當屈原投入汨羅江之後，人們擔心河中的蛟龍會去傷害屈原的屍體，所以就將糯米裝在竹筒中，吸引江河中的蛟龍注意，避免去傷害到屈原的遺體，這就是粽子的由來，因此粽子有著平平安安的寓意。