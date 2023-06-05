獅友捐贈仁和捐血車廂啟用 獅子會國際基金會主席參與
國際獅子會台中市300 C-1區前總監謝文卿，感念母恩於任內發動獅友慷慨捐款，加上獅子會國際基金會（LCIF）贊助，總計募款711萬元設立北屯仁和捐血車廂，今天慶祝啟用，包括國際獅子總會前總會長、獅子會國際基金會主席道格拉斯．亞歷山大特地來台參與，並視察捐血車廂各項設施，對獅友熱心公益，造福大眾，讚稱「太棒了！」
記者金武鳯/台中報導
謝文卿是國際獅子會台中市300C-1區2019-2020年度總監，因為母親12年前被酒駕闖紅燈者撞倒身亡。謝文卿表示，當時若非緊急輸血，他見不到母親最後一面。感念母恩，也體認到捐血救人重要性，謝文卿在擔任總監任內，發起捐贈捐血車廂活動，也鼓勵獅友踴躍挽袖捐血，造福需要者。
台中捐血中心企劃科長陳家綺說，仁和捐血車廂是北屯第一個定點式無動力捐血車廂，有了這一個據點，可以方便民眾就近捐血，不用再遠赴中正公園等捐血站。仁和捐血車廂設有6張捐血椅，每天可以募集到200袋左右的血。去年11月試營運以來，總捐血量達5845袋，估計一年可募集逾萬袋血，有助於紓解血荒壓力。
謝文卿謹遵母親「好好做人」遺言，一向熱心公益。在擔任總監任內，除了捐贈仁和捐血車廂，另外還捐贈民間救難團體迅雷救難車2輛、家扶中心中輟生接送車1輛，總經費高達1102萬元，除了獅友出錢募得400餘萬元，獅子會國際基金會贊助300萬元，其餘不足300多萬元，都由他自掏腰包補足。
謝文卿感謝二位國際理事江達隆、張瑞泰領導獅友，用實際行動支持捐血救人工作。此外，也感謝台中市議會議長張清照，議員陳成添、賴順仁、黃健豪及市府團隊鼎力協助水電設備工程，方能順利在松竹路與昌平路交叉路口綠地設立定點式捐血車廂，期待更多社團企業與民眾共襄盛舉，以行動支持捐血一袋、救人一命公益。