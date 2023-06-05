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落實「視力第一」 國際獅子會成立「低視能服務中心」

▲落實「視力第一」宗旨，國際獅子會300-C1區在台中惠明盲校成立「低視能服務中心」，今天揭幕並為惠明盲童篩檢視力。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
▲落實「視力第一」宗旨，國際獅子會300-C1區在台中惠明盲校成立「低視能服務中心」，今天揭幕並為惠明盲童篩檢視力。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)

記者金武鳯/台中報導

國際獅子會300-C1區在2022-2023年度總監洪傳貴號召下，獅友們發揮愛心出錢出力，捐贈弱勢團體輔具與車輛，並在台中市大雅惠明盲校設置中區第一個「視覺照護及低視力服務中心」，邀請台中市驗光師公會驗光師一行為惠明學童篩檢視力，熱心社會服務，為視障學生視力健康把關，獲得獅子會國際基金會主席道格拉斯．亞歷山大肯定，親自頒予洪傳貴總監特殊貢獻獎章。

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▲國際獅子會300-C1運用獅子會國際基金會補助，捐贈台灣愛之光公益協會護眼防盲視力檢查儀器。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
▲國際獅子會300-C1運用獅子會國際基金會補助，捐贈台灣愛之光公益協會護眼防盲視力檢查儀器。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
國際獅子會一向將「開啟靈魂之窗 拯救視力」列為常年服務工作。為了長期執行維護視力服務，在獅子會國際基金會LCIF支持下，在惠明盲校設立「臺灣中區視覺照護及低視力服務中心」，是台灣中部結合低視力評估、輔具教導使用、及生活重建指導的視覺照護中心，與眼科醫師、大學視光系、視光師、及社會福利機構合作，提供一個視覺障礙患者服務平台。

▲落實「視力第一」， 國際獅子會300-C1成立「低視能服務中心」，為視障者視力健康把關。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
▲落實「視力第一」， 國際獅子會300-C1成立「低視能服務中心」，為視障者視力健康把關。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
洪傳貴總監表示，國際獅子會的宗旨是「視力第一」，成立「低視能服務中心」，是要幫助任何因為視覺問題造成生活影響的民眾，透過適當輔具與專業協助重建自主生活，讓低視能者也能夠利用他們剩餘的視覺來安全、自由的過日子。讓視障患者及家人不再求助無門，重建美好人生。

國際獅子會300-C1區今天歡慶「低視能服務中心」揭幕，邀請台中市驗光師公會一行十餘人，前往惠明盲校為16名視障學童篩檢視力。理事長謝孝杭表示，特教生篩檢需要較長時間，有些是眼睛低視能，需要透過特殊儀器及設備檢查才能更深入，後續會透過獅子會資源協助他們獲得適當輔具改善，為他們視力健康把關。

▲國際獅子會300-C1區在2022-2023年度總監洪傳貴帶領獅友致力社會服務，獲獅子會國際基金會主席頒特殊貢獻獎章肯定。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
▲國際獅子會300-C1區在2022-2023年度總監洪傳貴帶領獅友致力社會服務，獲獅子會國際基金會主席頒特殊貢獻獎章肯定。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.5)
今天除了低視能服務中心啟用，並捐贈永信社會福利基金會沐浴車一輛、中華小腦萎縮症病友協會復康巴士一輛，台灣愛之光公益協會護眼防盲視力檢查儀器等，由於其中有申請獅子會國際基金會補助，特邀請主席道格拉斯參與。道格拉斯全程參觀並聆聽簡報後，讚許獅友們幫助視障學生與社區，是做了很棒的事。尤其能運用獅子會國際基金會經費，做社會服務與充實弱勢團體設備，讓他感到很驕傲。

  


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