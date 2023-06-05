崑山科大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎 國立研究所雙榜題名
崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，在學期間積極參與設計競賽與校外展覽活動，不僅在2022年TSID學生競圖大賽榮獲優選獎，畢製作品「鯤島十二°_封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節中更榮獲「建築與空間設計類」評審團大獎，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。
記者張振興/台南報導
許佑朋在2022年參與台灣室內空間設計學會所舉辦的「TSID空間設計競圖大賽」，以作品「感知遊樂場－虛實空間轉換」榮獲優選獎，2023年青春設計節中以「鯤島十二°_封存於座標上的記憶」奪下建築與空間設計類評審團大獎，他說：「空設系真的可以橫跨很多方向，思考的東西是從基地、歷史找出議題去做設計與改造，發現問題並解決問題。」他也感謝畢製指導老師曾維揚與系上朋友的鼓勵與幫忙，未來他將至台科大建築研究所進修，積極考取建築師執照，有機會則往創業的目標邁進，期有朝一日成為室內設計領域的卓越專才。
除了競賽，許佑朋也接觸校外活動累績實戰經驗，與空設系師生結合系上環境視覺設計課，以竹子為媒材製作竹椅座具，並將課程概念延伸製作「垂直的地語」光景藝術，展示於2021年龍崎光節空山祭，獲得民眾好評。
三年級時設計「灰色方舟–臨時性解淤棲息塔」，旨在探討台江內海陸化與泥沙堆積的環境問題，實體作品更至2022年台江流域學習「探索與實作」故事展展出。他更考取TQC+室內設計立體製圖、建築製圖應用手繪圖丙級證照，強化實務能力。
許佑朋感謝4年度過充實的學習時光，空設系沈豪慶老師啟發他對於室內設計與建築的興趣，四年級的畢業設計課尤其令他難忘，從畢製面談、議題發想、五次評圖、概念設計、設計完整，過程不斷與時間賽跑，加上畢籌會業務讓他分身乏術，一度興起想放棄的念頭，但他仍勇敢面對，做好當下每件該做的事。