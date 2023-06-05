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崑山科大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎 國立研究所雙榜題名

崑大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎，國立研究所雙榜題名（圖／崑山科大提供）
崑大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎，國立研究所雙榜題名（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，在學期間積極參與設計競賽與校外展覽活動，不僅在2022年TSID學生競圖大賽榮獲優選獎，畢製作品「鯤島十二°_封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節中更榮獲「建築與空間設計類」評審團大獎，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。

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▲許佑朋(中)在青春設計節奪下建築與空間設計類評審團大獎時與畢業設計指導老師曾維揚(右)合影（圖／崑山科大提供）
▲許佑朋(中)在青春設計節奪下建築與空間設計類評審團大獎時與畢業設計指導老師曾維揚(右)合影（圖／崑山科大提供）
許佑朋在2022年參與台灣室內空間設計學會所舉辦的「TSID空間設計競圖大賽」，以作品「感知遊樂場－虛實空間轉換」榮獲優選獎，2023年青春設計節中以「鯤島十二°_封存於座標上的記憶」奪下建築與空間設計類評審團大獎，他說：「空設系真的可以橫跨很多方向，思考的東西是從基地、歷史找出議題去做設計與改造，發現問題並解決問題。」他也感謝畢製指導老師曾維揚與系上朋友的鼓勵與幫忙，未來他將至台科大建築研究所進修，積極考取建築師執照，有機會則往創業的目標邁進，期有朝一日成為室內設計領域的卓越專才。


除了競賽，許佑朋也接觸校外活動累績實戰經驗，與空設系師生結合系上環境視覺設計課，以竹子為媒材製作竹椅座具，並將課程概念延伸製作「垂直的地語」光景藝術，展示於2021年龍崎光節空山祭，獲得民眾好評。

▲許佑朋(中)在環境視覺設計課程中製作竹椅，並於2021年龍崎光節空山祭中祭出（圖／崑山科大提供）
▲許佑朋(中)在環境視覺設計課程中製作竹椅，並於2021年龍崎光節空山祭中祭出（圖／崑山科大提供）
三年級時設計「灰色方舟–臨時性解淤棲息塔」，旨在探討台江內海陸化與泥沙堆積的環境問題，實體作品更至2022年台江流域學習「探索與實作」故事展展出。他更考取TQC+室內設計立體製圖、建築製圖應用手繪圖丙級證照，強化實務能力。


許佑朋感謝4年度過充實的學習時光，空設系沈豪慶老師啟發他對於室內設計與建築的興趣，四年級的畢業設計課尤其令他難忘，從畢製面談、議題發想、五次評圖、概念設計、設計完整，過程不斷與時間賽跑，加上畢籌會業務讓他分身乏術，一度興起想放棄的念頭，但他仍勇敢面對，做好當下每件該做的事。


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