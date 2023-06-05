如何整合郭台銘？侯友宜：相信郭董會信守承諾、顧中華民國

台中市北屯區人口破30萬 揭彩幸運兒5人全為女性

▲台中市北屯區人口於2日破30萬，全市最大區，今日舉辦揭彩活動，幸運兒5人全為女性。（圖／市府提供）
▲台中市北屯區人口於2日破30萬，全市最大區，今日舉辦揭彩活動，幸運兒5人全為女性。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中市最大行政區「北屯區」，人口數於2日突破30萬人。迎接新里程碑，市府民政局長吳世瑋今日主持揭彩慶祝活動，第30萬名設籍者是名女性，原居北區在北屯購屋新遷入，可獨得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張及iPad等價值7萬元大獎，好運讓人羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳世瑋局長指出，北屯區近年來人口飛躍成長，盧市長上任首月，人口數為27萬9,969，至今年6月2日正式突破30萬人，近四年半時間人口成長逾7.15%，人口的增長象徵北屯蓬勃發展，期盼北屯區成為台中29區的領頭羊，帶動台中更加繁榮。

為了與市民分享喜悅，吳世瑋帶領來賓揭開慶賀彩球，讓人意外的是，5位幸運兒清一色是女性，其中1名是新誕生於北屯廍子里的新生兒，其餘4名為遷入人口，分別由城區、山城及屯區遷入。這5人中，第29萬9,996至第29萬9,999名設籍民眾，每人將可獲得iPad一台及2,000元大坑商圈消費抵用券。

至於第30萬名設籍的幸運者，可獨得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad，及日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館贊助免費住宿券各1張，還有1萬2,000元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，獨享市價逾7萬元的豐富好禮。

北屯區長歐陽明表示，北屯近年坐穩人口紅利，為緩解新興人口地區學生就學壓力，市府也陸續增設廍子國小二期校舍、松強國小及北屯區文小5新設校，還有北屯區文中5及文中小3新設校；並規劃增設5處公托，包括已開始收托的北屯平昌社區公共托育家園、舊社及平德公托，還有預計在北屯、同榮社會住宅內設置的公托，減輕新手爸媽的負擔；以及設立市立老人復健綜合醫院，逐步實現全齡宜居城市。

北屯區公所說明，慶祝北屯區人口突破30萬，預計7月份於北屯區大坑新都公園舉辦草地音樂會，邀請知名歌手及樂團帶來精彩表演，現場還有小農市集展售，彩繪風箏體驗及享受放風箏樂趣，歡迎市民朋友踴躍參加，共同見證北屯盛事，活動相關資訊將於北屯區公所官網( https://www.beitun.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/beitun.gov )公告。

落實「視力第一」 國際獅子會成立「低視能服務中心」

獅友捐贈仁和捐血車廂啟用 獅子會國際基金會主席參與

響應世界環境日 環保署邀民眾一起減塑惜食護環境

World Gym辦5000人春酒嗨翻 宣布跨足零售服務

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀