台中市北屯區人口破30萬 揭彩幸運兒5人全為女性

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為了與市民分享喜悅，吳世瑋帶領來賓揭開慶賀彩球，讓人意外的是，5位幸運兒清一色是女性，其中1名是新誕生於北屯廍子里的新生兒，其餘4名為遷入人口，分別由城區、山城及屯區遷入。這5人中，第29萬9,996至第29萬9,999名設籍民眾，每人將可獲得iPad一台及2,000元大坑商圈消費抵用券。
至於第30萬名設籍的幸運者，可獨得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad，及日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館贊助免費住宿券各1張，還有1萬2,000元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，獨享市價逾7萬元的豐富好禮。
北屯區長歐陽明表示，北屯近年坐穩人口紅利，為緩解新興人口地區學生就學壓力，市府也陸續增設廍子國小二期校舍、松強國小及北屯區文小5新設校，還有北屯區文中5及文中小3新設校；並規劃增設5處公托，包括已開始收托的北屯平昌社區公共托育家園、舊社及平德公托，還有預計在北屯、同榮社會住宅內設置的公托，減輕新手爸媽的負擔；以及設立市立老人復健綜合醫院，逐步實現全齡宜居城市。
北屯區公所說明，慶祝北屯區人口突破30萬，預計7月份於北屯區大坑新都公園舉辦草地音樂會，邀請知名歌手及樂團帶來精彩表演，現場還有小農市集展售，彩繪風箏體驗及享受放風箏樂趣，歡迎市民朋友踴躍參加，共同見證北屯盛事，活動相關資訊將於北屯區公所官網( https://www.beitun.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/beitun.gov )公告。