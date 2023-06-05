好友傳LINE「幫收認證簡訊」恐詐騙 官方示警「3資料」勿交出
詐騙手段不斷翻新，其中擁有2100萬活躍用戶的LINE更是詐騙覬覦的平台，對此，LINE官方提醒，用戶需要小心好友無端寄來「可以幫忙收認證簡訊嗎？」訊息，很有可能就是詐騙起手式，同時勿將LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，以及LINE的「簡訊認證碼」給任何人，避免誤入詐騙陷阱。
記者周淑萍/綜合報導
有心人士利用LINE試圖降低用戶戒心，引誘受害者上勾，讓大家防不勝防，LINE官方特別提醒，近期有不肖人士，會先在社交平台上盜取他人的帳號，接著假冒是親友開始向好友謊稱LINE有問題，藉此誘使用戶提供「電話號碼、認證碼及密碼」等資訊，意圖騙取LINE帳號，當用戶毫無防備的提供上述資訊時，有很高機率帳號就已經被盜用了。
LINE提醒「不要」把LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，以及LINE的「簡訊認證碼」給任何人，即便對方可能是你熟識的人。如果不慎真的被盜取，需盡快向LINE客服回報，填寫「問題反應表」，客服會在24小時內回覆。
通常客服已確認帳號被盜用會原先被盜用的帳號停權，同時引導建立新帳號，用戶需再次來信，請客服協助轉移付費商品。