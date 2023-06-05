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「星光幫冠軍」賴銘偉直播1年首露臉！重現《神木與瞳》經典神曲

▲賴銘偉（右）曾與黃美珍（左）組成「神木與瞳」紅遍台灣，如今賴明偉將首次在直播節目中露臉，還會應觀眾要求獻唱經典神曲〈為你而活〉。（圖／賴銘偉FB）
▲賴銘偉（右）曾與黃美珍（左）組成「神木與瞳」紅遍台灣，如今賴明偉將首次在直播節目中露臉，還會應觀眾要求獻唱經典神曲〈為你而活〉。（圖／賴銘偉FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

17直播人氣宮廟節目《來去廣澤宮》透過直播互動讓各地網友們在家就能線上求籤解惑，隨著參與的主播與網友們越來越踴躍，節目也將滿1周年，總是在鏡頭外專業解籤的「搖滾宮主」賴銘偉，這次終於在節目首次露臉，而且還開放給線上歌迷點歌，結果最多人期待這首「神木與瞳」的〈為你而活〉，掀起滿滿的回憶殺。

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《來去廣澤宮》將於6月6日晚間8點進行特別企劃《來去廣澤宮棚內周年版》，節目首次移陣攝影棚進行，特別的是，睽違1年首次露臉的賴銘偉，將在節目現場一展歌喉，演唱歌曲沒設限，搖滾宮主的歌迷將有機會上線互動點歌。

▲直播宮廟節目《來去廣澤宮》即將迎來1週年，賴銘偉將首次露臉獻唱。（圖／17直播提供）
▲直播宮廟節目《來去廣澤宮》即將迎來1周年，賴銘偉將首次露臉獻唱。（圖／17直播提供）
《來去廣澤宮》創新型態的宮廟直播節目受到網友支持，廣澤宮宮主賴銘偉開心表示，沒想到轉眼一年過去，他認為民俗信仰是落實在生活的每一天，充滿儀式感的紀錄生活，今後透過《來去廣澤宮》節目賴銘偉期盼能持續傳遞信仰生活和常民文化的冷知識，讓大家對於民俗不再有距離感，進而從生活中體驗人生。

賴銘偉分享，說到廣澤宮參拜問籤、求補桃花、補財庫的人不少，還有弟子求了姻緣酒回去後，順利快速脫單，民歌天后鄭怡在喝過文財神賜的福酒後，隔日冷凍水餃的訂單從出現從來沒有的爆量，花了快一個月才陸續消耗完。

「廟會女神」曾甜將和賴銘偉搭檔主持這次的1周年特輯，陪伴節目1年的她，原以為對求籤解惑感興趣的人不多，沒想到每集節目都好多人報名，才發現原來很多人都有疑難雜症，想透過籤詩得到心理上的慰藉，也成為了這節目走下去的動力。

曾甜希望讓更多人知道，每個人都有心事、每個人都有內心深處的疑惑或遺憾，遇到撞牆期時，不妨透過《來去廣澤宮》節目，聽聽籤詩給的意見成為推你一把的助力，也許會對事情有所改觀進而繼續往前走，她也分享，自己就常因為一支籤詩明白內心想法，因而放下了很多事情，不再糾結。現階段的她只希望身體健康狀況穩定、工作也穩定就好，桃花完全不強求了。

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