「星光幫冠軍」賴銘偉直播1年首露臉！重現《神木與瞳》經典神曲

我是廣告 請繼續往下閱讀
《來去廣澤宮》創新型態的宮廟直播節目受到網友支持，廣澤宮宮主賴銘偉開心表示，沒想到轉眼一年過去，他認為民俗信仰是落實在生活的每一天，充滿儀式感的紀錄生活，今後透過《來去廣澤宮》節目賴銘偉期盼能持續傳遞信仰生活和常民文化的冷知識，讓大家對於民俗不再有距離感，進而從生活中體驗人生。
賴銘偉分享，說到廣澤宮參拜問籤、求補桃花、補財庫的人不少，還有弟子求了姻緣酒回去後，順利快速脫單，民歌天后鄭怡在喝過文財神賜的福酒後，隔日冷凍水餃的訂單從出現從來沒有的爆量，花了快一個月才陸續消耗完。
「廟會女神」曾甜將和賴銘偉搭檔主持這次的1周年特輯，陪伴節目1年的她，原以為對求籤解惑感興趣的人不多，沒想到每集節目都好多人報名，才發現原來很多人都有疑難雜症，想透過籤詩得到心理上的慰藉，也成為了這節目走下去的動力。
曾甜希望讓更多人知道，每個人都有心事、每個人都有內心深處的疑惑或遺憾，遇到撞牆期時，不妨透過《來去廣澤宮》節目，聽聽籤詩給的意見成為推你一把的助力，也許會對事情有所改觀進而繼續往前走，她也分享，自己就常因為一支籤詩明白內心想法，因而放下了很多事情，不再糾結。現階段的她只希望身體健康狀況穩定、工作也穩定就好，桃花完全不強求了。