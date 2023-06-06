專訪／曾經歷「死亡哭泣」　保險天后55歲砸1億創磊山沒在怕

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如今，磊山在2022年首年度保費達32.6億，業績成長20.8%，人力也上升20%，李佳蓉笑說：「這是我最對的決定，事實上，磊山確實是朝著我心目中一家好的保險經紀人公司前進。」
貿易女強人轉戰保險業 前3個月差點陣亡
現年68歲的李佳蓉，從事保險業超過30年，大家對她的印象不僅個性開朗、充滿活力，親和力十足，有時像媽媽一樣溫暖又感性，有時又像個活潑熱情的大姐。專訪這天，一見面她就給了我們一個大大的擁抱，還要大家稱呼她「佳蓉姐」，讓人見識到這位大家眼中「保險天后」謙和又平易近人的一面。
其實，李佳蓉入行算晚，她35歲才踏入保險業，從貿易女強人轉戰保險業，剛開始也踢到鐵板。「在貿易很厲害，跟你會不會賣保險是兩回事。」她印象很深刻，剛入行第3個月，因為上課老師的一句話「不戰而降不配叫陣亡，只配叫死亡」，讓她回家哭到不行，原來她還不配叫陣亡。
可是，就在那天晚上她開始思考：「只有生效的保單才是能幫到別人的保單。」神奇的是，就在這一念之間，經過「死亡的哭泣」後，就開啟李佳蓉的成功之路，從隔天開始收單，之後一路上再也沒有什麼困難，她在第5年年薪就破千萬，最高年薪曾達3700萬元，被業界封為「保險天后」。
觸動轉型3關鍵 看到保險經紀人趨勢
既然已成頂尖保險業務員，怎捨得放棄高薪及「保險天后」光環，突然選擇要自己創業，從頭開始呢？李佳蓉點出關鍵：「因應市場需求。」
她回憶，2008年爆發全球金融海嘯，保險公司獲利結構改變，每一家都開始思考行銷策略及商品特色定位，加上當時投保率已高達200%，網路開始發達、手機也漸普及，民眾很容易查詢所需保單及各家保單優、劣勢，「那時我發現再這樣下去，新人會陣亡，未來組織會逐漸凋零。」她向來重視夥伴，不能只有她有美滿人生。
剛好，李佳蓉在那段時間密集飛往歐洲、美國及澳洲，這些都保險經紀人最蓬勃的地方，也讓她看到新加坡、香港的保險經紀人公司發展，發現這是個趨勢、也是對的事，開啟了她思考轉型之路。
當然，創業前李佳蓉也曾很焦慮，每周密集飛往新加坡請教她敬佩的一位保險經紀人，幾乎每周都出現在他面前，一見面就問「我應該開公司嗎？」最後對方只告訴李佳蓉：「當你出來開公司，你會告訴自己以前真的是井底之蛙。」當下她不以為然，覺得自己見多識廣，「後來我真的出來開了，才發現我果然是井底之蛙。」
55 歲拿1億創磊山 最壞情況賠光再花5年賺回來
2010年，李佳蓉拿出1億創立磊山保經，當時受到許多保險公司勸阻，但李佳蓉認為：「我決定的事就是決定，我不是衝動，只要認為這事情該做，你就得抱最大希望、最壞打算。」當時李佳蓉已經做好打算，那一年她55歲，在沒有業績之下，預計可以燒錢5年，1年燒2千萬， 5年後虧損完畢，她再用5年拚到65歲把1億賺回來，然後退休。
「我一旦決定就會義無反顧！」李佳蓉自認做每一件事都把最壞的情況想好，如今13年過去了，她堅定的表示：「沒有後悔，開了就開了，不會後悔，這是我最對的決定。」而現在的磊山，確實是朝著她心目中好的保險經紀人公司前進。