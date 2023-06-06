六四34週年　麥卡錫：面對自由只有一種聲音

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麥卡錫（Kevin McCarthy）也首度以議長身分出席六四紀念活動。他表示，有2件事發生時希望自己在場，一是柏林圍牆倒塌，另一個是天安門事件。
坐在被稱為「坦克人」照片前致詞的麥卡錫指出，沒有人知道坦克人的名字，因為其已經不在人世，但坦克人當時清楚知道自己在做什麼，為自由奉獻自己的生命。
麥卡錫指出，自由並非只在一個國家，自由是人性，是每個人所創造，每個人都必須尊重言論，因此不忘六四是十分重要的。
他指出，作為立法者，在全球捍衛自由十分重要。今天這場紀念活動是希望大家了解，即使國會議員常在許多議題意見分歧，但當涉及自由、涉及中國時，他希望全世界能看見「我們只有一種聲音，兩黨團結一致」。
中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）則表示，中共指稱解放軍從未進入北京、從未以坦克鎮壓民眾示威、從未將槍桿子指向中國最優秀與優異的年輕人，並殺害數千人。但這些都真實發生，我們不能讓中共操控過去的歷史，必須記得。
蓋拉格指出，在天安門事件發生後34年的現在，看到新疆的集中營、南海的軍事行動、香港有超過20人因為紀念六四遭到拘捕。現在記取六四教訓仍猶時未晚。
他表示，今晚的紀念活動連同聯邦眾議院議長與少數黨領袖，清楚傳達永不遺忘的訊息。（編輯：張芷瑄）1120606