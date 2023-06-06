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六四34週年　麥卡錫：面對自由只有一種聲音

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天首度以議長身分紀念六四天安門事件。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天首度以議長身分紀念六四天安門事件。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天首度以議長身分紀念六四天安門事件。他表示，作為立法者，捍衛自由十分重要，當涉及自由、涉及中國時，「我們只有一種聲音」。

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今年是六四天安門事件34週年，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）特別舉辦紀念活動，並邀請中國民運人士魏京生、李恒青現身說法。

麥卡錫（Kevin McCarthy）也首度以議長身分出席六四紀念活動。他表示，有2件事發生時希望自己在場，一是柏林圍牆倒塌，另一個是天安門事件。

坐在被稱為「坦克人」照片前致詞的麥卡錫指出，沒有人知道坦克人的名字，因為其已經不在人世，但坦克人當時清楚知道自己在做什麼，為自由奉獻自己的生命。

麥卡錫指出，自由並非只在一個國家，自由是人性，是每個人所創造，每個人都必須尊重言論，因此不忘六四是十分重要的。

他指出，作為立法者，在全球捍衛自由十分重要。今天這場紀念活動是希望大家了解，即使國會議員常在許多議題意見分歧，但當涉及自由、涉及中國時，他希望全世界能看見「我們只有一種聲音，兩黨團結一致」。

中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）則表示，中共指稱解放軍從未進入北京、從未以坦克鎮壓民眾示威、從未將槍桿子指向中國最優秀與優異的年輕人，並殺害數千人。但這些都真實發生，我們不能讓中共操控過去的歷史，必須記得。

蓋拉格指出，在天安門事件發生後34年的現在，看到新疆的集中營、南海的軍事行動、香港有超過20人因為紀念六四遭到拘捕。現在記取六四教訓仍猶時未晚。

他表示，今晚的紀念活動連同聯邦眾議院議長與少數黨領袖，清楚傳達永不遺忘的訊息。（編輯：張芷瑄）1120606

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