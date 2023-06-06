專訪／人生只做過2個工作　「雞婆」成就保險天后的創業之路

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現年68歲的李佳蓉，目前人生中只做過2個工作，一個就是大學畢業所從事的國際貿易，工作1年後，在24歲自己創業開貿易公司，還做的有聲有色，年賺逾千萬元，後來轉戰保險業，第5年年薪就破千萬，最高年薪曾達3700萬元，被封為「保險天后」。55歲的她選擇再次創業，拿1億元創立磊山保經，如今13年過去，磊山2022年業績成長20.8%，市占率已擠入前5大。
在創業過程，除了有很多貴人相助之外，「雞婆」也讓李佳蓉學到很多本領。她透露，曾因自己待的保險公司沒有電腦設備，她主動去跟電腦公司談，也曾因公司教育訓練課材翻譯內容讓人看不下去，後來由她與外籍老師一起重新翻譯，更成為培訓老師，這些「雞婆」都是累積她開公司的本事。
雞婆個性 路邊幫人賣起蠶絲被2小時50床完售
「雞婆」除了用在工作上，也展現在李佳蓉的日常。
「我個性其實挺大姐頭、挺雞婆的。」李佳蓉不僅曾在過馬路時，看到人群踐踏花叢，就停下來指揮，扮起「護花使者」，甚至還曾大雨中在騎樓幫不認識的攤商賣起蠶絲被，她回憶當時的狀況，只記得那天下著大雨，行經騎樓看到有人在賣蠶絲被一床700元，「可能太便宜大家覺得是騙人的，都沒人買。」她就問攤商為何只賣700元，對方回說因工廠老闆倒閉，每個員工發100床蠶絲被抵薪水，急著換現才便宜賣。
李佳蓉「雞婆」的個性讓她看不下去，跳出來說要幫忙賣，然後就走進去攤位，拿著板子喊「兩床3500元」，把攤商嚇了一跳，覺得她喊錯了。但李佳蓉覺得生意不好是價格定位問題，因此，她發揮菜市場精神全力叫賣，連攤商都看傻眼，結果才花2個小時，她就把一車50床蠶絲全賣掉了。
做公益當仁不讓 開班授課教公益團體募款
不僅如此，李佳蓉也很重視小孩的教育，尤其看到有小孩在餐廳等場合跑來跑去，她會受不了去制止，她的想法很簡單，就是想把自己深信不疑的道理，讓大家都知道，也可以說這就是「雞婆」。
她跟我們分享，當年她才做保險一年，就有很多公益團體找她募款，有些只會用同情可憐的方式，李佳蓉覺得這不是個好方法，特別開班教20個公益團體如何銷行募款，「我有很多客戶是企業家，我也會撮合他們，由企業來教公益團體帳目怎麼處理、如何建立組織結構，或是要怎樣可以不依賴捐款就有自生能力。」她笑說：「這就是源自於我的雞婆。」
「我今天走到這，並非優秀，而是很多人扶持出來的。」李佳蓉對生命價值的看法，就是想多做點事，尤其是感恩的事，提供物資並不困難，但一定要有正確的觀念，磊山從事公益活動從來都不是只有捐錢，而是捐愛到現場，「到現場才能讓這些弱勢兒童、老人或身障家真正感愛到溫暖，我們也學習到溫暖。」她覺得這是意外收穫，到現場學到的東西更豐碩。