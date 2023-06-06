專訪／保險天后隨時為死做準備　李佳蓉：培養孩子能力要夠殘忍

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隨時為死亡做準備 寵沒用要培養孩子競爭生存力
李佳蓉認為，一定得讓孩子有獨立競爭的生存能力及意願，在這提前之下，要讓孩子有動力，就必須要殘忍，李佳蓉說：「他們18歲以後我就再也沒給過零用錢，想買手機自己打工。」她認為，當小孩發現沒有希望從媽媽這裡這拿到資源，才會真的想辦法，去實現自己想要的。
就像她的大兒子林世德，曾到7-11、星巴克打工，也扛過沙包、做過接線生，後來覺得教溜冰鐘點費較高，於是教了好一陣子。李佳蓉說：「讓孩子有競爭意願及競爭生存能力，這絕對必要，扛沙包有什麼關係，年紀那麼輕，從各種工作他們也可學到很多東西。」她覺得孩子需要有一個自己可控的人生。
曾反對兒子進磊山 怕他們失去白手起家能力
現年68歲的李佳蓉，兩個兒子現在都跟她一樣從事保險業，甚至也都進入磊山工作，但當初她其實是反對的。
「林世德（大兒子）真的是轉了一大圈。」李佳蓉還記得，兒子在大四時就決定要進保險業，面試過10多家保險公司，後來還是覺得磊山跟別人不同，堅持要進磊山，也知道媽媽會反對，所以趁她剛踏出國門，就到磊山應徵。
「我不反對他們進保險業，但我不會讓他們（兒子）碰我的客戶， 我反對的是讓他們進磊山。」因為她擔心「我的孩子會沒得到白手起家的機會」，白手起家對保險業極度重要，「我會有今天這樣的能力，跟當年我流過不少眼淚是有關係的。」就是要經歷陌生拜訪、找客戶被拒絕，痛哭流涕後、累到癱還沒業績，他將來才會體恤他的夥伴。
因此李佳蓉在得知兒子跑來面試後，馬上要求「照規矩面談」，並設下高門檻考驗 ，在她出國這7天，必須要收到7張保單，否則自請退場。「很殘忍可是沒辦法，沒想到他達成了，7天賣了9張保單。」這件事至今仍讓李佳蓉讚嘆：「了不起！」
肯定兒子表現「實至名歸」 但接班要專業經理人
現在的李佳蓉很開心、也很幸運，兩個孩子都在保險業，「老大做了20年，老二做了10年，他們都很投入，而且都從第一線業務開始做。」現在林世德更已經是磊山保經業務總經理，李佳蓉語帶驕傲的說：「他是實至名歸，不是因為他是我的兒子。」
不過，在談到接班問題，李佳蓉則說，現在她的孩子做的不錯，大家可能覺得她想的接班是兒子接班，「我從來沒有，我想像的接班是能者居之，我從第一天就不這麼想，我認為是專業經理人接班。」