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專訪／保險天后隨時為死做準備　李佳蓉：培養孩子能力要夠殘忍

▲磊山保經董事長李佳蓉的兩個兒子也都進入磊山工作，但她透露當初是反對的，怕他們失去白手起家的機會，也從沒考慮由孩子接班，磊山要由專業經理人接班。（圖／磊山保經提供）
▲磊山保經董事長李佳蓉的兩個兒子也都進入磊山工作，但她透露當初是反對的，怕他們失去白手起家的機會，也從沒考慮由孩子接班，磊山要由專業經理人接班。（圖／磊山保經提供）

記者顏真真／專訪

磊山保險經紀人公司創辦人、也是現任董事長李佳蓉進入保險業超過30年，不僅被封為「保險天后」，55歲創立磊山保經，至今市占已擠入前五大，也被視為「磊山之母」，因為她把磊山夥伴們都當成自己的孩子。

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不過，她自認是嚴格的媽媽，李佳蓉透露：「我做什麼事情都會考慮『我明天就死了』，那明天就死了，大家到底READY了沒有？」因此她認為一定要讓孩子有獨立競爭生存的能力及意願，「在這前提之下，有時就要殘忍，寵是沒有用的。」

▲磊山保經董事長李佳蓉35歲從貿易女強人轉入保險業，全因孩子對她又愛又怕，讓她快心轉業，果然半年後，孩子就不再怕她。（圖／記者顏真真攝）
▲磊山保經董事長李佳蓉自認是嚴格的媽媽，寵是沒用的，要培養孩子競爭生存能力。（圖／記者顏真真攝）
隨時為死亡做準備　寵沒用要培養孩子競爭生存力

李佳蓉認為，一定得讓孩子有獨立競爭的生存能力及意願，在這提前之下，要讓孩子有動力，就必須要殘忍，李佳蓉說：「他們18歲以後我就再也沒給過零用錢，想買手機自己打工。」她認為，當小孩發現沒有希望從媽媽這裡這拿到資源，才會真的想辦法，去實現自己想要的。

就像她的大兒子林世德，曾到7-11、星巴克打工，也扛過沙包、做過接線生，後來覺得教溜冰鐘點費較高，於是教了好一陣子。李佳蓉說：「讓孩子有競爭意願及競爭生存能力，這絕對必要，扛沙包有什麼關係，年紀那麼輕，從各種工作他們也可學到很多東西。」她覺得孩子需要有一個自己可控的人生。

曾反對兒子進磊山　怕他們失去白手起家能力

現年68歲的李佳蓉，兩個兒子現在都跟她一樣從事保險業，甚至也都進入磊山工作，但當初她其實是反對的。

「林世德（大兒子）真的是轉了一大圈。」李佳蓉還記得，兒子在大四時就決定要進保險業，面試過10多家保險公司，後來還是覺得磊山跟別人不同，堅持要進磊山，也知道媽媽會反對，所以趁她剛踏出國門，就到磊山應徵。

▲大兒子林世德現為磊山保經業務總經理其實媽媽也是磊山董事長李佳蓉曾反對他進磊山。（圖／磊山保經提供）
▲大兒子林世德現為磊山保經業務總經理，但身為母親的磊山董事長李佳蓉一開始是強烈反對他進磊山，還設下高試用門檻，最後7天賣出9張保單，才得到李佳蓉認可。（圖／磊山保經提供）
「我不反對他們進保險業，但我不會讓他們（兒子）碰我的客戶， 我反對的是讓他們進磊山。」因為她擔心「我的孩子會沒得到白手起家的機會」，白手起家對保險業極度重要，「我會有今天這樣的能力，跟當年我流過不少眼淚是有關係的。」就是要經歷陌生拜訪、找客戶被拒絕，痛哭流涕後、累到癱還沒業績，他將來才會體恤他的夥伴。

因此李佳蓉在得知兒子跑來面試後，馬上要求「照規矩面談」，並設下高門檻考驗 ，在她出國這7天，必須要收到7張保單，否則自請退場。「很殘忍可是沒辦法，沒想到他達成了，7天賣了9張保單。」這件事至今仍讓李佳蓉讚嘆：「了不起！」

肯定兒子表現「實至名歸」　但接班要專業經理人

現在的李佳蓉很開心、也很幸運，兩個孩子都在保險業，「老大做了20年，老二做了10年，他們都很投入，而且都從第一線業務開始做。」現在林世德更已經是磊山保經業務總經理，李佳蓉語帶驕傲的說：「他是實至名歸，不是因為他是我的兒子。」

不過，在談到接班問題，李佳蓉則說，現在她的孩子做的不錯，大家可能覺得她想的接班是兒子接班，「我從來沒有，我想像的接班是能者居之，我從第一天就不這麼想，我認為是專業經理人接班。」


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