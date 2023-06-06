專訪／從貿易女強人轉戰成保險天后　李佳蓉只盼「孩子不再怕她」

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對於做每件事都這麼成功，李佳蓉抱持著「只要持續做對的事，好的事自然發生」的信念，這也是她創辦磊山的DNA。至於什麼是對的事？她說，掌握3原則「可敬、可大、可久」。
貿易女強人讓孩子又愛又怕 35歲轉行踏入保險業
逢甲國貿系畢業的李佳蓉，先在貿易公司工作一年，24歲時自己創業開貿易公司，從事歐洲進口重型機械，一做就是13年，也有不錯成績，年賺逾千萬元。只是，她後來發現貿易這一行不夠穩定，因為匯率浮動是很大的問題，德國馬克幣大幅升值，進口的東西變貴，競標難勝出，再加上政策不確定性，即便非戰之罪，卻是難掌控的風險，不僅如此，職場上強勢作風，讓孩子非常怕她，即便她自覺是溫柔的母親，回家為轉換成媽媽角色，有時還躲到廁所調整心情，但她感受到孩子就是怕她，因此讓她決定轉行。
李佳蓉一開始先找工作，也被全台最大貿易公司錄取，月薪15萬元，後來發現不可控風險仍多，接著她又打算開童裝店，連店面都找好了，卻也因為營業時間及存貨影等風險，最後放棄。
直到認識兒子幼稚園同學的媽媽，讓她認識保險業，也巔覆李佳蓉對保險業的刻板印象，「沒有業績也不用賠錢，唯一成本就是自己的時間，我覺得很合理。」後來，李佳蓉花2個月到美國以買保險為由，接觸30多位MDRT（百萬圓桌協會）保險從業人員，「我發現他們每一位都很厲害，也沒要你買保單，只是詢問家中狀況，也就是需求分析，讓我對做保險有了新的認識。」回來後，就加入了保險業，那時她35歲。
剛進保險業差點陣亡 堅持做對的事好事自然發生
當然，一開始李佳蓉也跟一般菜鳥業務員一樣，前3個月零業績，差點陣亡，到後來成為年薪近4千萬的保險天后。李佳蓉說，很多人以為她天生帶財，外表俐落，以前又是貿易女強人，客戶一定很多，「其實沒有，我的貿易客戶大多是外國人，要不就是公家單位，根本碰不得。」她一切都是從「陌生拜訪」起家。
一直到李佳蓉55歲，她決定轉型再次創業，成立保險經紀人公司，至今磊山保經已成立13年，即便這3年來疫情影響全球各產業，磊山依然逆勢成長，受理首年度保費已達32.6億元，業績成長20.8%，人力也上升20%，相當不容易。
對於這些優異的表現，李佳蓉認為，這都是每一位磊山人共同寫下的紀錄，並一直堅持做對的事，讓所有的好事齊聚發生，這也是磊山的DNA，「持續做對的事，好的事自然發生。」
做任何事要符合3大原則 可敬可久可大
至於什麼是對的事？李佳蓉提出3個原則，「可敬、可久、可大」，她做任何事她都會問這事情可敬嗎？不可敬的事不做，巧取豪奪的事不會久，例如香港保單，也就是所謂的「海外保單」，她投入壽險業34年，她跟團隊沒賣過一張香港保單，並不是它不好，而是這不被政府認可，她就不做。
對李佳蓉而言，一件事情要不要做，就是看是否符合這3原則，確定是可做的事，就堅持做對的事、讓好事發生，磊山保經可走到今天就是秉持這個理念，她認為做一個企業要對世界有助益，做公益對業務員身心健康也有幫助，那就創造多贏。