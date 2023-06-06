吃生雞蛋免飛日本！全台首款國產「生食級雞蛋」明年上市

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大武山牧場提到，本次雙方技術提攜締結，主借鏡伊勢食品的百年飼養技術管理，由伊勢食品擔任顧問角色，提供生產系統改革、產品研發、飼養管理技術等資源支持，打造「可生食、無抗生素、不含沙門氏菌、無蛋腥味」且孕婦、小孩皆可食用的雞蛋。生食級雞蛋最重要的正是雞蛋生產歷程上的嚴謹管控，從母雞的飼養、到雞隻飼料配方的把控、自動化洗選流程的SOP、新鮮度與溫度等管理皆是不可或缺的一環。
而大武山牧場早於2013年，就與伊勢食品已開始進行雙方飼養管理交流，將飼養與生產流程標準化，為台灣供應優質產銷履歷雞蛋嚴格把關，目前麥當勞、三井集團、丸龜製麵、法朋烘焙等等連鎖餐飲、烘焙品牌，皆使用大武山牧場AA級鮮蛋。
大武山牧場也提及，現在消費者在市面上不少餐廳，如壽喜燒店、日式洋食等等，都曾生食到雞蛋，但那是廚師在專業領域上將各項出餐流程嚴格控管，而得以保證品質與安全；但對於台灣一般消費者而言，想安心吃到生食級雞蛋，其實不容易，許多細節都需考量，這也是大武山牧場積極借重伊勢食品擔任顧問之原因。
此外，提到雞蛋，國人三大節日之一的「端午節」即將到來，而這天不外乎要有「立蛋」儀式。雲品溫泉酒店於6月22日至25日將舉辦「擊鼓龍舟」活動，邀請住客一同競賽，擊鼓划SUP立槳搶旗，優先拔旗奪勝的組別可獲得小禮物。6月22日推「立蛋好手」活動，提供住客雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋等不同種蛋，擇1顆蛋成功立起，拍照打卡上傳社群平台並標記雲品，即可有機會抽中大廳酒吧雙人下午茶。