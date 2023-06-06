冷氣保養只會洗濾網？師傅公開「正確做法」：電費差2倍以上

吃生雞蛋免飛日本！全台首款國產「生食級雞蛋」明年上市

▲全台最大單一蛋場「大武山牧場」與日本最大蛋雞牧場「伊勢食品株式會社」集團合作，一起研發生食級雞蛋，預計明年將可上市。（圖／大武山牧場提供）
▲全台最大單一蛋場「大武山牧場」與日本最大蛋雞牧場「伊勢食品株式會社」集團合作，一起研發生食級雞蛋，預計明年將可上市。（圖／大武山牧場提供）

記者葉盛耀/綜合報導

到日本旅遊又或者在日劇中，可見到日本人吃生雞蛋拌飯，是種簡單卻又不平凡的美味，預計明年開始不用飛日本，在台灣也能吃到國產的AA級生食雞蛋。全台最大單一蛋場「大武山牧場」攜手日本最大蛋雞牧場「伊勢食品株式會社」集結盟「技術提攜暨品牌授權」簽約儀式，將引進日本百年養殖與管理技術，預計於2024年正式推出「台灣可生食級雞蛋」供給一般消費者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「伊勢食品株式會社」是具有百年歷史，總飼養規模3000萬羽的日本最大蛋雞牧場，旗下品牌「伊勢雞蛋」主打可生食雞蛋，拓展於美國、中國、新加坡、東南亞等各國。近期缺蛋議題受到許多關注，全球的畜牧業皆受到重大影響，但日本伊勢食品旗下牧場卻能將產蛋率維持於92%的高穩定度，可見在生物防疫與飼養管理上的成效。

▲「大武山牧場」與「伊勢食品株式會社」正式簽約，圖為伊勢食品海外事業部部長森山治（左）與大武牧場董事長林鳳春。（圖／大武山牧場提供）
▲「大武山牧場」與「伊勢食品株式會社」正式簽約，圖為伊勢食品海外事業部部長森山治（左）與大武牧場董事長林鳳春。（圖／大武山牧場提供）
大武山牧場提到，本次雙方技術提攜締結，主借鏡伊勢食品的百年飼養技術管理，由伊勢食品擔任顧問角色，提供生產系統改革、產品研發、飼養管理技術等資源支持，打造「可生食、無抗生素、不含沙門氏菌、無蛋腥味」且孕婦、小孩皆可食用的雞蛋。生食級雞蛋最重要的正是雞蛋生產歷程上的嚴謹管控，從母雞的飼養、到雞隻飼料配方的把控、自動化洗選流程的SOP、新鮮度與溫度等管理皆是不可或缺的一環。

而大武山牧場早於2013年，就與伊勢食品已開始進行雙方飼養管理交流，將飼養與生產流程標準化，為台灣供應優質產銷履歷雞蛋嚴格把關，目前麥當勞、三井集團、丸龜製麵、法朋烘焙等等連鎖餐飲、烘焙品牌，皆使用大武山牧場AA級鮮蛋。

大武山牧場也提及，現在消費者在市面上不少餐廳，如壽喜燒店、日式洋食等等，都曾生食到雞蛋，但那是廚師在專業領域上將各項出餐流程嚴格控管，而得以保證品質與安全；但對於台灣一般消費者而言，想安心吃到生食級雞蛋，其實不容易，許多細節都需考量，這也是大武山牧場積極借重伊勢食品擔任顧問之原因。

▲在台灣已有不少餐廳能生食到雞蛋，但是生食級雞蛋其實需嚴格控管各個流程，才能保整品質與安全。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在台灣已有不少餐廳能生食到雞蛋，但是生食級雞蛋其實需嚴格控管各個流程，才能保整品質與安全。（圖／記者葉盛耀攝）
此外，提到雞蛋，國人三大節日之一的「端午節」即將到來，而這天不外乎要有「立蛋」儀式。雲品溫泉酒店於6月22日至25日將舉辦「擊鼓龍舟」活動，邀請住客一同競賽，擊鼓划SUP立槳搶旗，優先拔旗奪勝的組別可獲得小禮物。6月22日推「立蛋好手」活動，提供住客雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋等不同種蛋，擇1顆蛋成功立起，拍照打卡上傳社群平台並標記雲品，即可有機會抽中大廳酒吧雙人下午茶。

▲雲品酒店將於端午節舉行立蛋挑戰。（圖／大武山牧場提供）
▲雲品酒店將於端午節當日，舉辦立蛋挑戰。（圖／雲品酒店提供）


牛丼作法公開！師傅教一招「煮完美溫泉蛋」　壽喜燒醬汁比例曝光

幸運兒是你？超商「買茶葉蛋」爽中千萬　快對3、4月統一發票

雞蛋終於不缺了？菜市場「真實蛋價」直擊　婆媽說出真相

雞蛋一天能吃幾顆？心臟科名醫「4字解答」：抽血數值很關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀