安平城隍廟公益市集6月7日熱鬧開市 247年來首次擲金錢龜
城隍爺是鎮守司法之神，亦是為民間公理正義的守護神，為了慶迎安平400年，位於安平274年歷史的城隍廟將於6月7日晚間舉行「一見大吉」公益市集，民眾可以在夏夜徐徐晚風中於廟口欣賞表演、逛攤位，更可以親身體驗傳說中夜晚的城隍廟是否會聽到腳鐐、鐵鍊令人頭皮發麻的聲音….。
記者林怡孜/台南報導
城隍廟廟方此次請示城隍爺乞杯同意後，委任安平在地文創業者安平平安，取以廟內中爐香灰打造出百年城隍文創守護善惡石。業者施伯鋒表示，善惡石具有助善除惡力抗小人、安宅護身保平安的能量，本次問世首推五行綠釉色，兼具貴人相助法力，未來還會陸續推出其他色的五色善惡石。
城隍廟主委李建興表示，6月7日(農曆4月20日)剛好也是城隍爺生日，歡迎信眾到城隍廟來向城隍爺祝壽,有緣者還可以將守護石帶回家結善緣，鎮宅保平安。當日晚間也將舉行擲金錢龜活動，這也是該廟247年來首次舉辦，十分難得。此外，還有藝術大師王海峰及羅慧的安平古堡畫作、鴻運蝦畫作，讓安平城隍廟口市集增添許多文藝氣息。
安平區區長蕭泰華表示，希望安平在地業者共同來經營地方，將生活藝術化，藝術生活化，彼此互相合作規劃，一起迎接安平400年的到來，讓更多人看到不一樣的安平。