物價居高不下　調查：逾4成民眾願意分期付款減輕消費負擔

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萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，面對民眾日常飲食開銷節節攀升，萬事達卡從調查中發現，持卡人開始精打細算，善用信用卡提供的權益與服務來降低花費，以疫情期間快速成長的美食外送服務為例，71%消費者已習慣使用美食外送服務，而其中有67%消費者在訂餐時會使用優惠碼、更有13%消費者只在有優惠時才會叫美食外送。
萬事達卡調查結果也顯示，民眾對於日常飲食的精打細算也反映在消費者信用卡優惠偏好上，有65%消費者期望信用卡擁有餐飲相關優惠，在所有信用卡優惠類別中高居首位。其中，民眾最希望享有的餐飲優惠包含「餐廳飲食折扣」、「餐點買一送一」和「免外送費優惠」。該調查數據同時顯示，有22%的消費者追求快速且經濟的用餐體驗，最希望獲得速食類優惠；而18%的人則喜愛享受精緻餐飲（fine dining）的折扣，尋求高CP值的美食饗宴。
民眾精算日常花費的趨勢亦展現在分期付款的使用行為上。萬事達卡調查發現，7成5的消費者認為分期付款服務具有吸引力，且目前已有6成消費者曾使用分期付款服務。消費者考量是否使用該服務的3大主因為「是否有優惠折扣」、「可否選擇分期期數」和「無論金額大小皆可分期」，更有42%未來有意願使用分期付款服務的消費者，偏好選擇7個月以上的分期方案，顯示消費者無論消費金額大小，都開始希望透過分期付款管理現金流，讓消費理財行為更彈性。
此外，台灣民眾對環境保育與綠色消費議題關注度也持續提升，即使面臨物價飛漲，消費者仍願採取減碳與永續消費生活型態來支援環境面臨的挑戰。萬事達卡調查顯示88%台灣民眾會關注自身消費行為對環境的影響，更有近4成民眾願意為了更永續的商品或服務而選擇提高花費。同時，也有近7成的民眾期待能夠掌握自身消費所產生的碳排放量。