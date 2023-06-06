林心如「台東同居小鮮肉」整天黏在一起！曝真實心聲：不自在
節目《光開門就很忙了》今（6）日正式宣布即將於6月25日強勢開播，節目取景於台東，集結豪華陣容，總製作人兼店長林心如、美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲、首席大廚章廣辰及房務總管陳昊森，還有兩隻萌寵短短與Nini展開歡樂的民宿生活。對於必須與成員們同居半個月，讓林心如忍不住說：「一開始很不自在，還好後來愈來愈習慣。」
記者郭佩蓉/綜合報導
林心如談及最初聽到《光開門就很忙了》是在台東經營寵物友善民宿的節目時，第一反應是擔心台東的交通狀況，怕自己人生地不熟會搞不清楚如何抵達，但只要想到在台東海景第一排的度假心情，就把擔憂都拋在腦後了。另一件擔心的是錄製節目時，成員們必須全程都住進宿舍，展開半個月以上的同居生活，林心如透露這是近幾年跟同事相處最久的一次，24小時「黏迢迢」過團體生活，她說：「這是出發前最憂心的事，一開始比較不自在，後來就愈來愈習慣了。」
周興哲是餐飲總監，富有廚藝天分的他，平時非常喜歡下廚，對他來說做菜並非難事，但首席大廚章廣辰則透露自己對做菜完全沒概念，只會煮水或泡麵，因此這次要當周興哲的小助手讓他相當緊張，很怕當不成料理「鼠王」，變成料理「死亡」。出發前章廣辰與周興哲一起去拜訪料理女王陸巧因學做菜，章廣辰分享自己努力熟悉備料過程、擺盤，也在過程中與總監周興哲培養默契，但他透露實際到民宿後嚇歪，真實進廚房情況像戰場，不像學習時可以很從容。
《光開門就很忙了》兩位廚藝擔當周興哲與章廣辰是首次合作，章廣辰認為自己與周興哲的默契配合趨近滿分狀態，錄製過程中愈來愈能掌握情況。他也透露在《光開門就很忙了》是第一次吃到周興哲的料理，大讚：「根本是可以營業的水準。」至於他自己在經過學習後，最擅長的料理是煎牛排與鮭魚。